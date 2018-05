NEW BALANCE BOZCAADA YARI MARATONU VE 10K KOŞUSU İLE YAZ BAŞLIYOR

New Balance, bu yıl 8. kez düzenleyeceği Bozcaada Koşusu ile yaza merhaba diyor. Her yıl binlerce kişilik katılımla festival havasında gerçekleşen New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Koşan Bilir diyen sporseverleri buluşturacak.

Hem ada kültürünü, hem de doğal güzelliklerini büyük bir huzur içinde sunan Bozcaada’nın muhteşem atmosferi ve doğasıyla iç içe koşulan maratona, profesyonel ve amatör sporcular katılıyor.

New Balance Bozcaada Koşusu, 21 kilometreden oluşan yarı maraton ve 10 kilometreden oluşan parkur olmak üzere 2 kategoride gerçekleştiriliyor. Ayrıca bu sene 4.sü gerçekleştirilecek “Minikler Maratonu”da 4-8 yaş arası minik sporcuların yarışına sahne olacak.

Heyecan ve coşkunun bir arada yaşanacağı, zorlu olduğu kadar eğlenceli yarışı tamamlayan sporcular dinlenme alanlarında gerçekleştirilecek aktiviteler ile de yorgunluklarını atacaklar. Katılımcılar Bozcaada Meydanı’nda kurulacak stant ve etkinlik alanlarında izleyicilerle sosyalleşmenin yanı sıra enfes ada lezzetlerini tatma olanağı da elde edecekler. Sporseverler Newbalancerun.com adresinden kayıt yaptırabiliyor.

Yazı başlatan New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K koşusu ile Bozcaada’nın keyfini “Koşan Bilir”.