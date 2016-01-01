NOMADIC REPUBLIC YEPYENİ MODELLERİNİ MODA SEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNUYOR





Geçtiğimiz yaz moda severler tarafından büyük beğeni ve ilgi toplayan Nomadic Republic sandaletler yepyeni modelleri ile bu yaz da caddelere damga vuracak.

Günlük yaşamınızın bir parçası olup moda severlere şehirde bile tatil havası yaşatmayı hedefleyen yeni nesil sandaletler Nomadic Republic, stil ve tarz sahibi moda severlerden yine tam not alacak.

Pek çok farklı model seçeneği bulunan Nomadic Republic sandalet modellerini uygun kombinler oluşturarak hem gündüz hem de gece kullanımı için tercih edebilirsiniz.

Zarif bir görünüme sahip olan Nomadic Republic modeller, gündelik kullanımda ayaklarınızın yorulmasını engelliyor, yürüyüşlerinizin daha keyifli ve uzun soluklu olmasını sağlıyor. Suda batmayan ve ıslandığı zaman hızlı bir şekilde kuruyan Nomadic Republic’ler aynı zamanda antibakteriyel özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

Doğa dostu ve çevreci Nomadic Republic’ler yepyeni modelleri ve gözalıcı tasarımlarıyla www.nomadicrepublic.com adresinde ve birçok seçkin satış noktasında sizleri bekliyor.



