Ocean’s 8 Filminin İngiltere Galasından Işıltılı Görünümler

Ocean’s 8 filminin İngiltere galası geçtiğimiz gün görkemli bir törenle gerçekleşti.

Cate Blanchett ise galaya oğlu Ignatius ile katıldı. ♥️🌟

İşte galadan öne çıkan görünümler:

Rihanna

Altın rengi Poiret elbisesiyle tüm dikkatler üzerindeydi.

Ünlü yıldız; kırmızı halıda neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.

 

Sandra Bullock

Zuhair Murad imzalı payetli elbisesi ve havalı saçlarıyla…

Sarah Paulson

Valentino imzalı elbisesiyle; gecede pembe rengi tercih etti.

Grafik göz makyajı ise bir başka dikkat çeken detaydı.

Mindy Kaling

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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