Ocean’s 8 Filminin İngiltere Galasından Işıltılı Görünümler

Ocean’s 8 filminin İngiltere galası geçtiğimiz gün görkemli bir törenle gerçekleşti.
Cate Blanchett ise galaya oğlu Ignatius ile katıldı. ♥️🌟
İşte galadan öne çıkan görünümler:
Rihanna
Altın rengi Poiret elbisesiyle tüm dikkatler üzerindeydi.
Ünlü yıldız; kırmızı halıda neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.
Sandra Bullock
Zuhair Murad imzalı payetli elbisesi ve havalı saçlarıyla…
Sarah Paulson
Valentino imzalı elbisesiyle; gecede pembe rengi tercih etti.
Grafik göz makyajı ise bir başka dikkat çeken detaydı.
Mindy Kaling