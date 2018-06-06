Ocean’s 8 Filminin Moda Şovuna Dönen Prömiyeri

Ocean’s 8 için geri sayımı başlatabiliriz.

Aylardır merakla beklediğimiz Ocean’s 8’in dün gece gerçekleşen prömiyerine, filmin yıldızları damgasını vurdu.

MET Gala’da gerçekleşen bir mücevher soygununu konu alan film, oyuncu kadrosuyla da baş döndürmekte.

İşte o yıldız kadro; Rihanna, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Mindy Kaling, Awkwafina ve Helena Bonham Carter.

Filmin kırmızı halısının da göz kamaştırıcı olmasını sağlayan bu yıldızların ve prömiyere katılan ünlü isimlerin etkileyici stillerine göz atmaya ne dersiniz?

1/12

Cate Blanchett Missoni takımıyla.

2/12

Sandra Bullock Elie Saab elbisesiyle.

3/12

Sarah Paulson Prada elbisesiyle.

4/12

Rihanna  Givenchy elbisesiyle.

5/12

Anne Hathaway Valentino elbisesiyle.

6/12

Mindy Kaling Prabal Gurung elbisesiyle.

7/12

Awkwafina beyaz Reem Acra elbisesiyle.

8/12

Helena Bonham Carter siyah Vivienne Westwood Couture elbisesiyle.

9/12

Adriana Lima.

10/12

Gigi Hadid

11/12

Cindy Bruna

12/12

Lily Aldridge

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Dün akşam sezon finali yapan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Esra’sı Derya Beşerler Namoğlu’nun bakım sırları haziran sayımızda sizi bekliyor. 💄 #marieclairetr #deryabeserler #ufaktefekcinayetler #ufc Hazırlayan: Damla Suay Fotoğraflar: Selin Saral
    1
  • 55 yaşında hayata veda eden Amerikalı moda tasarımcısı Kate Spade’i sevgi ve saygıyla anıyoruz.🙏🏻 #katespade #rip #marieclairetr
    1
  • “Sırada neresi var?” ☀️✈️⛵️ İlham dolu rotalarıyla Marie Claire Travel’ın yeni sayısı tüm bayilerde. Kaçırmayın. #marieclairetr #marieclairetravel
    29
  • 2018 CFDA Moda Ödülleri’nin ilham verici güzellik görünümleri için ekranı sola kaydırabilirsiniz. #marieclairetr #cfda #irinashayk #gigihadid #kendalljenner #kimkardashian #marthahunt #emilyratajkowski #cateblanchett #alessandraambrosio
    1
  • 2018 CFDA Moda Ödülleri sahiplerini buldu!✨ Gecenin öne çıkan ışıltılı görünümleri için ekranı sola kaydırabilir; daha fazlası için marieclaire.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz!👈🏻👈🏻👈🏻 . #kendalljenner #gigihadid #versace #naomicampbell #kaiagerber #lupitanyongo #alexanderwang #cateblanchett #kimkardashian #cfda #cfda2018
    7
  • İyi ki doğdun Angelina Jolie!🎂🎉🎊Bugün 43. yaş gününü kutlayan ünlü yıldızın daha önce görmediğiniz kareleri için marieclaire.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz!👈🏻 #angelinajolie #tombraider #laracroft #gemini #marieclairetr
    2
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için