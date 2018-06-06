Ocean’s 8 Filminin Moda Şovuna Dönen Prömiyeri

Ocean’s 8 için geri sayımı başlatabiliriz.

Aylardır merakla beklediğimiz Ocean’s 8’in dün gece gerçekleşen prömiyerine, filmin yıldızları damgasını vurdu.

MET Gala’da gerçekleşen bir mücevher soygununu konu alan film, oyuncu kadrosuyla da baş döndürmekte.

İşte o yıldız kadro; Rihanna, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Sandra Bullock, Mindy Kaling, Awkwafina ve Helena Bonham Carter.

Filmin kırmızı halısının da göz kamaştırıcı olmasını sağlayan bu yıldızların ve prömiyere katılan ünlü isimlerin etkileyici stillerine göz atmaya ne dersiniz?

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Cate Blanchett Missoni takımıyla.

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Sandra Bullock Elie Saab elbisesiyle.

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Sarah Paulson Prada elbisesiyle.

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Rihanna Givenchy elbisesiyle.

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