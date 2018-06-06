Onur Ayı Özel: Gökkuşağının Altından Geçen Markalar

Önceliğimiz Aşk!

Her yıl haziran ayında dünya genelinde gerçekleşen ve LGBT Onur Ayı olması kaynaklı markaların özel koleksiyonlarına göz atmaya ne dersiniz?

Karşınızda; gurur, cesaret, çeşitlilik ve yaratıcılık.

Adidas

Dört özel ayakkabıdan oluşan bu kapsül koleksiyondaki bütün modeller arzu nesnesi olmaya aday. Pure Boost DPR, i-5932, Campus ve Deerupt isimli ayakkabılar, bireyselliği sergilemenin özeti.

Nike

Nike’ın da Onur Ayı temalı ürettiği dört ayakkabı, alışveriş listelerine eklenecek güzellikte. Lavanta ve gökkuşağı renklerindeki model kalbimizi çaldı.

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H&M

H&M’in hazırladığı Pride koleksiyonundan tişörtler kesinlikle favorimiz oldu.

J. Crew

LGBT Onur Ayı’nı kutlamak için, J.Crew da özel bir koleksiyon hazırlayan markalardan. Koleksiyonun satışlarından %50’si de İnsan Hakları Kampanyası’na bağışlanacak.

Madewell

Markanın özel koleksiyon ve paylaşımlarını keşfetmek için # LoveToAll🌈 hashtag’ini takibe almanızı tavsiye ederiz. İnsan Hakları Kampanyası ile birlikte çalışan Madewell, satılacak ürünlerinden elde edilen gelirin %50’sini bağışlayacak.