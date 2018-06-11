Parlayan Bir Cilt İçin Bu Yaz Yemeniz Gereken 6 Besin

Cilt bakımı söz konusu olduğunda, “yediğiniz” şeylere de dikkat etmenizde fayda var.

Yediklerinizin cildinizin bakımında her zaman büyük rol oynadığını unutmayın.

“Peki, sağlıklı cilt için ne yemeliyim?” sorusunun cevabına ve doğal güzelliklerle parlamaya hazır mısınız?

Yoğurt

“Kefir ve yoğurt gibi mayalanmış süt ürünleri, probiyotiklerle zengin oldukları için bağırsaktaki bakterileri dengelemenin en kolay yoludur. Tüm yaz boyunca terden kaynaklı cilt dökülmelerinin önüne geçmek için düzenli olarak yoğurt yiyebilirsiniz.

Avokado

Avokadonun doğal olarak içerdiği sağlıklı yağlar, C ve E vitaminleri açısından zengin olması da, cildin genel tonunu dengelemeye yardımcı olmakta.

Salatalık

Salatalık, yüksek su içeriği nedeniyle, cildi inanılmaz derecede nemlenir ve toksinlerin giderilmesine yardımcı olan lifler içerir.

Kendinizi şişmiş bir görünümde hissediyorsanız, bir salatalık salatası veya salatalık suyu tercih edebilirsiniz. aynı zamanda içerdiği C vitamini sayesinde de dinlenmiş bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Zerdeçal

Zerdeçal, çevresel faktörlerden ötürü zarar gören cilt için biçilmiş kaftan.

Cildi yatıştırırken ve bir yandan da sıkılaştırma rolü oynar.

Kabak

Yüksek lifli olan kabak, cildiniz için anında bir detoks etkisi göstermekte. Bol miktarda C vitamini içerdiği için de cildin onarılmasına katkı sağlar. Pürüzsüz bir cilt tanımı için kabağı da öğünlerinize mutlaka ekleyiniz.

Aloe Vera

Ferah bir cilt için.

Aynı zamanda uzun süreli nem sağlayan Aloe Vera’dan yararlanmak için şeker içermeyen Aloe Vera suyu için tercih edebilirsiniz.