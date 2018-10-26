Prens Louis’i Neden Kardeşlerinden Daha Farklı Bir Yaşam Bekliyor?

Prens William ve Kate Middleton’ın üçüncü çocukları küçük Prens Louis doğalı 6 ay oluyor. Doğumundan bu yana saray, Prens Harry ve Meghan Markle’ın evlilikleri, Prenses Eugenie’nin düğünü, Meghan Markle’ın hamileliği gibi pek çok heyecanlı ve hazırlıklarla dolu günler yaşadı. Basın tarafından saydığımız diğer etkinliklerden ötürü geri planda kalan Prens Louis hakkında bildiklerimizi tazelemek iyi olabilir diye düşündük.

Prens Louis 23 Nisan 2018 tarihinde, St Mary’s Hastanesi’nde dünyaya geldi. Kate Middleton ve Prens William doğumun ardından hastane önünde basına poz vermişlerdi. Düşes’in Jenny Packham tasarımı elbisesi dikkat çekmişti.

Kraliçe II. Elizabeth’in vefat etmesi durumunda Galler Prensi Prens Charles onun yerini alacak. Varis sıralamasında ikinci sırada Cambridge Dükü Prens William var. Daha sonra ise onu sırayla çocukları 5 yaşındaki Prens George ve 3 yaşındaki Prenses Charlotte takip ediyor.

Üçüncü çocukları Louis Arthur Charles ise taht için beşinci varis durumunda.

Varis sırasında geride olan Louis’in Prenses Anne ve Prens Harry gibi kraliyet yaşamı ve kurallarından biraz daha ayrı kalarak kendi hayatını kurabilecek gibi görünüyor.

Louis’nin temmuz ayında vaftiz töreni gerçekleşti. Kate Middleton bu özel gün için Louis’nin üzerindeki saten örtüye uygun olarak, Alexander McQueen’in krem rengi bir elbisesini giydi ve saç aksesuarı olarak Jane Taylor taç kullandı.

Saraya yakın kaynaklara göre kardeşler çok iyi anlaşıyor. Özellikle Charlotte küçük kardeşi Louis ile oyun oynamaya bayılıyor ve son derece sorumluluk sahibi davranıyor.

Gelecek dönem ile ilgili merak edilen konu ise baharda doğması beklenen Prens Harry ve Meghan Markle’ın çocuklarının kuzenleriyle nasıl anlaşacağı.