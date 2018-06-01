Prenses Charlotte’un Uyması Gereken 10 Kural

Prenses olmak kolay değil elbette!

Kraliyet ailesinde geçerli olan “kuralları” pek çoğunuz duymuşsunuzdur diye düşünüyoruz. Oy kullanılmasına ve siyasete girilmesine izin verilmemesi gibi pek meşhur olan maddeler mevcut.

Bu kurallar, genç ve çocuk prensesler için daha farklı düzenlemelerle uygulanmaya devam ediyor.

Örneğin 3 yaşındaki Prenses Charlotte; kıyafetleri, tavırları ve kendini ifade etme biçimine kadar pek çok farklı kurala uymak zorundadır.

Prenses Charlotte’un takip etmesi gereken şaşırtıcı kurallara göz atmaya ne dersiniz?

1- Kraliyet çocukları birden fazla dil öğrenmek zorundadır.

Kraliyet ailesinde çocukların iki veya üç dil bilmesi önemli kurallardan. Prens George ve Prenses Charlotte çoktan İspanyolca öğrenmeye başladılar elbette.

2-Prenses Charlotte, yetişkinlerle birlikte sofrada oturamaz.

Kraliyet çocuklarının, ‘kibar konuşma sanatını’ öğrenene kadar yetişkinlerle birlikte aynı sofrada oturulmasına izin verilmediği biliniyor.

3-Kıyafet formülü

Prenses Charlotte, halk karşısına her çıktığında aynı formüle sahip elbiseyle kameralara yansıdı. Peter Pan yakalı ve farklı renklerdeki önlük elbise.

Benzer şekilde, Prens George’a ise neredeyse her zaman şort ve gömlek giydirilmekte.

4- Saçında mutlaka bir toka olmak zorunda.

Prenses Charlotte için geçerli olan kuralların başında da; saç aksesuarı takmadan halkın karşısına çıkmaması. Genel olarak da elbisenin renginde küçük bir toka tercih edilmekte.

5- Mary Janes ayakkabılar

Rahatlık mı? Ya da tutarlılık mı?

Elbiseleri ve saç aksesuarları gibi, Prenses Charlotte her zaman için Mary Janes tarzı ayakkabılarla görülmekte. Hatta Kraliyet düğününde de bir çift beyaz Mary Janes ayakkabı vardı ayağında.

6- Kıyafet seçiminde aile arasındaki renk bütünlüğü

Cambridge Dükü ve Düşesi genellikle ailece katıldıkları resmi gezilerde aynı tonlarda giyinmekteler. Birbiriyle koordineli renklerle kameralar karşısına çıkılması, yazılı olmayan kurallardan.

7- Evlenene kadar Prenses Charlotte taç takamayacak.

Taç, Kraliyet ailesi içinde sadece evli kadınlar tarafından takılmakta. Bu bir statü işareti olduğu için Charlotte, evlenmeden önce taç takamayacak.

8-Sosyal medya kullanımına hayır.

Prens George ve ve Prenses Charlotte uygun yaşta olsalar bile, kendi başlarına sosyal medya hesaplarına sahip olmalarına izin verilmeyecek. Charlotte ve George’un her şeyiyle ilgili güncel bilgiler, Kensington Royal resmi hesabıyla Twitter ve Instagram ağlarından paylaşılmakta.

9-Duruş dersleri

Kraliyet kadınlarının bacakları, dizleri ve ayak bileklerini bir arada tutarak belirli bir duruşta oturması beklenir. Kate Middleton, “Düşes eğimi”ni mükemmel bir şekilde gerçekleştirmesi gibi Prenses Charlotte’tan da aynısı beklenecek.

10-Kraliçe’yi selamlama dersleri

Prenses Charlotte, Kraliçe’yi selamlama sanatına hakim olmak zorunda.