Prenses Diana’dan Kate ve Meghan’a Kalan Göz Kamaştırıcı Mücevherler

 

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Kraliyet ailesi üyesi olduklarından bu yana Kate Middleton ve Meghan Markle’ı değerli mücevherler içerisinde görmeye alıştık. Bu takıların bazıları ise bir zamanlar Prenses Diana‘ya aitti. Diana’ya ait olduğu bilinen bazı mücevherleri mercek altına aldık:

# Safir nişan yüzüğü

Diana’nın ölümünden sonra Prens William’ın annesinin Cartier saatini, Prens Harry’nin ise nişan yüzüğünü aldığı ancak daha sonra kız arkadaşı Kate Middleton’a evlenme teklif edeceği zaman William’ın Harry ile annelerinden yadigar olan bu iki mücevheri değiştirdiği söylentiler arasında. Her halükarda yüzüğü şuan Kate Middleton evlilik yüzüğü olarak kullanıyor. Yüzük Gerrard tasarımı.

# Akuamarin yüzük

 

Diana’nın akuamarin yüzüğünü ise Prens Harry evlilik hediyesi olarak Meghan Markle‘a verdi.

# İnci bileklik

Kate Middleton’ın Almanya turu esnasında taktığı üç şeritli inci bileklik Prenses Diana’ya aitti.

# Mavi taşlı bileklik

Meghan Markle’ın mavi taşlı bilekliği Prenses Diana‘dan yadigar.

# Safir küpeler

Suudi Arabistan Prensinin Prenses Diana’ya düğün hediyesi olarak sunduğu safir küpeleri Kate Middleton evlilik yüzüğü ile uyumlu bir şekilde kullanıyor.

# İnci küpeler

Diana, Prens Charles ile evlendiğinde, ailenin mücevher tasarımcısı olan Collingwood Jewelers, ona damla şeklinde inci küpelerden oluşan bir set hediye etti. Kate Middleton’ın bunları sıklıkla kullandığını biliyoruz.

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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