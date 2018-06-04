Rihanna Erkeklerden Artık Yorulduğunu Açıkladı

Yakın kaynakların söylediğine göre Rihanna; Suudi Arabistanlı iş adamı Hassan Jameel ile ilişkisini bir süre önce sonlandırdı.

MediaTakeOut News’in haberine göre milyarder iş adamı ile ilişkisi biten Rihanna; yakın çevresine bazen erkeklerin onu çok yorduğunu açıkladı.

Siteye konuşan Rihanna’ya yakın bir kaynak ” Rihanna ve Hassan bir süre ciddi bir ilişki yaşadılar. Güzel bir ilişkiydi ama artık bitti. Tabii ki Rihanna onun kalbini kırdı. Kalp kırması şaşırtıcı değildi; çünkü bazen erkeklerin onu yorduğunu söylüyor. “ ifadelerini kullandı.

Ünlü bir otomobil fimasının varisi olan Jameel ile Rihanna’nın Haziran 2017’den beri süren ilişkisi; havuzda çekilen karelerinden sonra doğrulanmıştı.