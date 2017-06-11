Ryan Gosling’in Yeni Filmi First Man’den İlk Trailer

Geçtiğimiz yıl La La Land ile ödül sezonunu oldukça hareketli geçiren Ryan Gosling ve Oscar ödüllü yönetmen Damien Chazellei First Man için yeniden bir araya geldi.

Aya ilk ayak basan insan Neil Armstrong’un hayatının anlatıldığı filmin yayınlanan ilk trailer’ında, 1961-1969 yılları arasında NASA’nın Ay’a insan indirme çabasını görmekteyiz.

Video yükleniyor

Ryan Gosling’i de Neil Armstrong karakterinde izlemekteyiz. James R. Hansen’ın kitabına dayanarak çekilen bu ilgi çeken hikayede, The Crown’ın yıldızı Claire Foy ise başroldeki diğer isimlerden.

Filmin 12 Ekim’de vizyona girmesi bekleniyor.

 

Toplam
12
Paylaşım
Like 12
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Pazartesi 💤 #diana #monday #pazartesi
    1
  • Prens William’ın polo maçını izlemek için bütün aile bir arada.♥️ #marieclairetr #katemiddleton #princegeorge #princesscharlotte #princewilliam
    1
  • Bella Hadid ve Sofia Richie’nin ilham verici chocker’larının peşinden gitmek isteyenler için yolu göstermek isteriz. Stilinizin tamamlayıcısı değil de yıldızı olmaya aday bu chocker, #Messika’nın özel parçalarından! #MessikaJewelry #MessikabyGigiHadid
    0
  • İyi ki doğdun Johnny Depp!🎂🎉🎊Bugün 55. yaş gününü kutlayan ünlü yıldızın daha önce görmediğiniz kareleri için marieclaire.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz!👈🏻 #johnnydepp #edwardscissorhands #jacksparrow #gemini #marieclairetr
    4
  • Meghan Markle; Trooping The Color etkinliği için tercih ettiği pudra pembesi Carolina Herrera elbise ve aynı tonlardaki makyajı ile ilgi odağı oldu.🌟 Ayrıntılar için ekranı sola kaydırmayı unutmayın!👈🏻👈🏻👈🏻 #meghanmarkle #princeharry #royalfamily #kensingtonpalace #marieclairetr
    6
  • Moschino İlkbahar/Yaz 2019 Resort defilesi; geçtiğimiz gün sirk temalı büyüleyici bir defile ile moda severlerle buluştu! 🎪🔥 Jeremy Scott’ın hazırladığı etkileyici koleksiyonunun öne çıkan anları için ekranı sola kaydırabilirsiniz!👈🏻👈🏻👈🏻 #moschino #moschino2019 #violetchachki #jessicamiller #jeremyscott #marieclairetr
    2
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için