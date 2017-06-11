Ryan Gosling’in Yeni Filmi First Man’den İlk Trailer

Geçtiğimiz yıl La La Land ile ödül sezonunu oldukça hareketli geçiren Ryan Gosling ve Oscar ödüllü yönetmen Damien Chazellei First Man için yeniden bir araya geldi.

Aya ilk ayak basan insan Neil Armstrong’un hayatının anlatıldığı filmin yayınlanan ilk trailer’ında, 1961-1969 yılları arasında NASA’nın Ay’a insan indirme çabasını görmekteyiz.

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Ryan Gosling’i de Neil Armstrong karakterinde izlemekteyiz. James R. Hansen’ın kitabına dayanarak çekilen bu ilgi çeken hikayede, The Crown’ın yıldızı Claire Foy ise başroldeki diğer isimlerden.

Filmin 12 Ekim’de vizyona girmesi bekleniyor.