SAÇ TOKALARININ İLHAM VERİCİ KULLANIM ÖNERİLERİ





Gigi Hadid

Moda sektörünün bu sezon hayatımıza kattığı en keyifli parçalarından biri de; saç tokaları.

Aksesuar görüntüsünün çok daha ötesine geçip, tokaları “ihtiyaç” olarak kullanmanın tadını çıkarabilirsiniz. Önce podyumda sonra da sokaklarda ve kırmızı halıda görmeye başladığımız saç tokaları için ilham kaynağı ise tam karşınızda.

Bahar ve yaz aylarının enerjisiyle birlikte, kendinizi bu rüzgara kaptırmaya hazır mısınız?

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Simone Rocha

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Marchesa

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Dolce&Gabbana

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Ashley Williams

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Versace

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Bottega Veneta

