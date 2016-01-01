ŞEFFAF KADRAN TASARIMINA GÜÇLÜ DOKUNUŞ





Maurice Lacroix, AIKON Automatic Skeleton modelinin Şeffaf kadran tasarımı ile benzersiz bir saat deneyimini gözler önüne seriyor…

Dünyanın en büyük saat ve mücevher fuarı olan Baselworld 2018’de tanıtılan AIKON Automatic Skeleton, çağdaş formu sayesinde saat sanatına farklı bir yaklaşım getiriyor.

MASKÜLEN YÜZÜN KESKİN BİLEŞİMİ

AIKON Quartz modelinden esinlenerek tasarlanan AIKON Automatic Skeleton, şeffaf kadran tasarımı ile daha keskin ve maskülen bir stile sahiptir. 45 mm kasa çapı ve 13 mm kalınlıktaki kasası ile AIKON Automatic Skeleton, tamamen çelikten yapılan gövdesi ve bezeline yerleştirilen altı kol sayesinde ön plana çıkıyor.

Tamamen AIKON Automatic Skeleton için özel olarak tasarlanan ML234 kalibre, otomatik kurmalı mekanizması ile mekanik bir hareket oluşturuyor. DLC kaplama yüzey işlemi ile ekstra bir dayanıklılığa sahip olan AIKON Automatic Skeleton’ın saat mekanizmasının gövdesini oluşturan siyah rengi, modelin eşsiz şeffaf kadran tasarımına bir detay katıyor.

Safir cama sahip olan AIKON Automatic Skeleton, saat 6 yönünde yer alan küçük saniye göstergesi ve rodyum kaplı ibresi ile uyumlu, el işçiliği ile kadrana yerleştirilmiş indekslere sahip.

ANINDA DEĞİŞİM

AIKON Automatic Skeleton, Maurice Lacroix’in Easychange sistemini sunuyor. Bu hızlı değiştirme sistemi ile saatinizin kayışını değiştirmeniz sadece birkaç saniye!

Siyah renkli deri kayışı ve dikiş detayları ile estetik bir bütünlük sağlayan Maurice Lacroix, ikonik imzası olan logosu ile şık ve modern bir hava yaratıyor.

