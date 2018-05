ŞEKERSİZ 21 GÜN

A7 Kitap Yayınevinden çıkan kitap, ‘Şekersiz 21 Gün’ Diyetisyen Özge Bezirci Dikici dünyaca ünlü Gourmand Ödüllerinde Yılın En İyi Diyet Kitabı Ödülü olup, sadece bir diyet kitabı değildir.

Tüm hayatınızı değiştirecek, kendinizi yeniden keşfetmenizi sağlayacak, sağlık ve motivasyon rehberidir.

Bu kitapta; aradığınız sohbeti, motivasyonu, sağlıklı tarifleri, örnek beslenme modelini ve ihtiyacınız olan yaşam enerjisini bulacaksınız. Asla vazgeçmemeniz için size destek olan ve bu süreçte yalnız olmadığınızı hissettirmek için elinden geleni yapan bir kılavuz ve yol arkadaşınız niteliğinde olacak.

21 gün’’ sadece bir başlangıçtır. Önemli olan 21 günü tamamlayıp değişen alışkanlıklarla birlikte yolculuğa devam etmek ve ömür boyu alışkanlıklarımızı değiştirebilmektir.

Bir pırıltı mı bekliyorsun?

O pırıltı senin içinde!

Yapmak isteyipte yapamadığın ve her gün ertelediğin her şeyin anahtarı sende!

Değişimi başlatmak için, sayfaları çevirmeye başla.

Unutma, değişim 1 günde olmaz ama değişim 1 günle başlar.

Günler haftaları oluşturur, haftalar ayları, aylar yılları ve yıllar ömrümüzü. Yani, bir gün içinde aldığımız her karar ve değiştirebildiğimiz her “1 gün’’, hayatımızın tamamına etki eder. Burada, önemli olan sürekliliktir. Devam etmek, bırakmamak, inatla elimizden gelenin en iyisini yapmak ve pes etmemek!

21 günde neler değişiyor görmek ister misiniz?

Hadi başlayalım!