SEZONUN İLHAMINI RIHANNA’NIN JEAN ETEĞİNDEN ALIYORUZ





Denim parçaları sıradanlıktan kurtarmanın en iyi yolu onunla oynamaktan geçiyor. Belki bir kaç es geçilmiş düğme, yanlış konumlandırılmış fermuarlar ya da tek parçada iki ayrı denim kesiti gibi… Eğer bu yeni trende varsanız; Rihanna‘nın son görünümü ilham kaynaklarınızdan biri olabilir.

Ünlü yıldız geçtiğimiz gün giydiği iki parçalı The Unravel Project eteği ile ilgi odağı oldu. İki parçadan oluşan mini jean eteğini sade bir Helmut Lang imzalı gömlek ve stilettolar ile tamamlayan Rihanna; bu yazın trendini şimdiden belirlemiş gibi görünüyor.

Aynı trendi yakalamak isterseniz; sizin için en iyi denim etekleri listeledik:

Tortoise

Unravel

SJYP

Ben Taverniti Unravel Project



