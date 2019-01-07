Son Dönemin En Çok Konuşulan Filmi: Bird Box

Son dönemin en çok ses getiren filmi Netflix yapımı olan Bird Box. Peşlerinde olanlardan kurtulmak için gözleri bağlı bir şekilde yola koyulan bir kadın ve çocuklarının hikayesini konu edinen film kısa zamanda büyük bir başarı yakaladı.

Josh Malerman’ın aynı isimli romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Emmy ödüllü The Night Manager’ın yönetmeni Susanne Bier üstlenirken, başrolde ise Sandra Bullock var.

Film beğenilmesinin yanı sıra mizah unsuru da olmuş durumda. Karakterlerin gözlerinin bağlı olmasından yola çıkarak hayatlarından detayları espri haline getiren kullanıcıların bazı güldüren paylaşımları şu şekilde:

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Filmi John Krasinski ve Emily Blunt’ın başrolde yer aldığı A Quiet Place filmine benzetenler de çok fazla. Yapım bu açıdan da eleştirilere maruz kalıyor.





Filmle ilgili bir diğer gelişme ise “Bird Box Challenge“!

Dünya genelinde pek çok yerde kendilerince bir oyun geliştiren izleyenler günlük işlerini tıpkı filmdeki gibi gözleri kapalı bir şekilde yaparak birbirlerine meydan okumaya başladılar. Sırf bu yüzden yaralananların sayısı arttıkça Netflix uyarı yapmak durumunda kaldı: “Lütfen bu akıma bir son verin. 2019’u hastanede geçirmenizi istemiyoruz.”

Filmin daha ne gibi akımlara ve gelişmelere zemin hazırlayacağı merak konusu.