Supermodellerden İlhamla Bu Yaz Edinmeniz Gereken Tulum Modelleri

Mevsim ve trendlerin değiştiremediği yegane şey: Tulumlar!

Bu durum yaz sezonunda da değişmiyor. Bu kez ünlü süpermodellerin izinde; sezonun öne çıkan tulumlarını listeledik:

Maviler içinde Bella

Bella Hadid; tamamen üzerine oturan; 70’ler stili bir tulum tercih ederek az eforla şıklık elde ediyor. Yüksek topukar, bu tulumların en iyi dostu.

Re/Done Originals jumpsuit matchesfashion.com

Göz alıcı beyaz

Doutzen Kroes; metalik sandaletler ve şeffaf çerçeveli gözlükler ile bu fikri daha da çekici kılıyor.

Nili Lotan jumpsuit, nililotan.com.

Emily ile uçuş dersleri

Emily Ratajkowski bu beyaz pilot modeli tulumunu botlarla tamamlayarak daha özel bir görünüm elde etmiş.

Lisa Marie Fernandez, net-a-porter.com.

Cesur renkler

Gigi Hadid’in yaptığı gibi cesur renklerdeki tulumları iddialı aksesuarlar ile tamamlayın.

Eleven Six , eleven-six.co.

Haute Floral

Hailey Baldwin’i üzerindeki aslında iki parçalı bir takım olsa da; ikisini bir araya getirerek başarılı bir görünüm yakalamış.

LoveShackFancy , loveshackfancy.com

Helena’nın işçi tulumu

Helena Christensen; düğmeli işçi tulumu ile rahat ve kusursuz bir sokak stili sunuyor.

A.P.C. , matchesfashion.com

Çizgiler

90’ların ünlü modellerinden Niki Taylor; çizgi trendini daha kalın kullanarak daha cesur bir stili tercih ediyor.

Sea jumpsuit, farfetch.com

Black Out

Romee Strijd’in hava alanı için tercih ettiği bu tulum; siyah ile asla hata yapmayacağınızı kanıtlar nitelikte.

Andrea Marques, farfetch.com.