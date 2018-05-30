Supermodellerden İlhamla Bu Yaz Edinmeniz Gereken Tulum Modelleri

Mevsim ve trendlerin değiştiremediği yegane şey: Tulumlar!
Bu durum yaz sezonunda da değişmiyor. Bu kez ünlü süpermodellerin izinde; sezonun öne çıkan tulumlarını listeledik:
Maviler içinde Bella
Bella Hadid; tamamen üzerine oturan; 70’ler stili bir tulum tercih ederek az eforla şıklık elde ediyor. Yüksek topukar, bu tulumların en iyi dostu.
Re/Done Originals jumpsuit matchesfashion.com
Göz alıcı beyaz
Doutzen Kroes; metalik sandaletler ve şeffaf çerçeveli gözlükler ile bu fikri daha da çekici kılıyor.
Nili Lotan jumpsuit, nililotan.com.
Emily ile uçuş dersleri
Emily Ratajkowski bu beyaz pilot modeli tulumunu botlarla tamamlayarak daha özel bir görünüm elde etmiş.
Lisa Marie Fernandez, net-a-porter.com.
Cesur renkler
Gigi Hadid’in yaptığı gibi cesur renklerdeki tulumları iddialı aksesuarlar ile tamamlayın.
Eleven Six , eleven-six.co.
Haute Floral
Hailey Baldwin’i üzerindeki aslında iki parçalı bir takım olsa da; ikisini bir araya getirerek başarılı bir görünüm yakalamış.
LoveShackFancy , loveshackfancy.com
Helena’nın işçi tulumu
Helena Christensen; düğmeli işçi tulumu ile rahat ve kusursuz bir sokak stili sunuyor.
A.P.C. , matchesfashion.com
Çizgiler
90’ların ünlü modellerinden Niki Taylor; çizgi trendini daha kalın kullanarak daha cesur bir stili tercih ediyor.
Sea jumpsuit, farfetch.com
Black Out
Romee Strijd’in hava alanı için tercih ettiği bu tulum; siyah ile asla hata yapmayacağınızı kanıtlar nitelikte.
Andrea Marques, farfetch.com.