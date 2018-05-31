Tatil Çantanıza Mutlaka Atmanız Gereken 15 Önemli Parça

Tatil sezonu geldiğine göre artık çantaları da hazırlayabiliriz!
İşte tatil çantanızda mutlaka bulunması gereken 15 önemli parça:
Sevimli bir havlu
En korkulu rüyanın; tatil bavuluna havlu atmayı unutmanız olacağını düşünüyoruz. Klasik olanlar yerine; eğlenceli baskılara sahip olanları tercih edin.
Bando
Havlu düzenleyici
Düzenli olmak tatilde oldukça işinize yarayacaktır.
The Beach People
Şapka
Güneşe hassasiyeti olan bir cildiniz olsun veya olmasın; her türlü korumayı sağlamanız gerek!
Caslon
Saç yağı
Nemlendirici bir yağ ile saçlarınızı da güneşin etkisinden koruyabilirsiniz.
Ouai
Taşınabilir Printer
Bazı kareleri sadece dijital ortamda saklamak yeterli değil; farkındayız. iPhone’unuz ile çektiğiniz kareleri bu mini printer ile unutulmayacak anılara çevirebilir; arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Canon
Gündüzden geceye ayakkabılar
Rahat, tatile uygun ve gündüzden geceye rahatlıkla uyarlanabilir bu ayakkabıları mutlaka çantanızda bulundurmalısınız.
Marc Fisher
SPF içeren nemlendirici
Güneş kremi sürüyor olmanız, nemlendirici sürmeyi es geçebileceğiniz anlamına gelmiyor. Nemlendirme gücü kadar SPF içeriği ile de öne çıkan nemlendiricileri tercih edebilirsiniz.
Aveeno
Güneş gözlükleri
Biraz Iris Apfel etkisinden zarar gelmez.
Thom Browne
Kitap
İyi bir plaj kitabı; tatilinizi daha da güzelleştirebilir.
Amazon
SPF içerikli Lip Balm
Yüzünüze renk katarken; dudaklarınızı da güneşten koruyun.
Fresh
Güneş koruma kremi
Belki de listenin en önemlisi; güneş koruma kremi! Yüksek koruma faktörlü hafif yapıdaki kremleri tercih edin.
Neutrogena
Plaj Örtüsü
Havlunuzu yastık olarak kullanıp; örtünün üzerinde güzel bir uyku uyuyabilirsiniz.
Las Bayadas
Su geçirmez hoparlör
Bu taşınabilir speaker ile, düşünceleriniz ile başbaşa kalmak zorunda değilsiniz.
Ultimate Ears
Kanvas çanta
Kitaplar? ✓ Atıştırmalıklar? ✓ Havlu? ✓ İhtiyacınız olan her şeyi içine atabileceğiniz bir çanta? ✓
J.Crew
Maksi elbise
İster bikininizin üzerine plajda giyin; isterseniz doğru aksesuarlar ile geceye uyarlayın.
Melissa Odabash