Tatil Çantanıza Mutlaka Atmanız Gereken 15 Önemli Parça

Tatil sezonu geldiğine göre artık çantaları da hazırlayabiliriz!

İşte tatil çantanızda mutlaka bulunması gereken 15 önemli parça:

Sevimli bir havlu

En korkulu rüyanın; tatil bavuluna havlu atmayı unutmanız olacağını düşünüyoruz. Klasik olanlar yerine; eğlenceli baskılara sahip olanları tercih edin.

Bando

Havlu düzenleyici

Düzenli olmak tatilde oldukça işinize yarayacaktır.

The Beach People

Şapka

Güneşe hassasiyeti olan bir cildiniz olsun veya olmasın; her türlü korumayı sağlamanız gerek!

Caslon

Saç yağı

Nemlendirici bir yağ ile saçlarınızı da güneşin etkisinden koruyabilirsiniz.

Ouai

Taşınabilir Printer

Bazı kareleri sadece dijital ortamda saklamak yeterli değil; farkındayız. iPhone’unuz ile çektiğiniz kareleri bu mini printer ile unutulmayacak anılara çevirebilir; arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Canon

Gündüzden geceye ayakkabılar

Rahat, tatile uygun ve gündüzden geceye rahatlıkla uyarlanabilir bu ayakkabıları mutlaka çantanızda bulundurmalısınız.

Marc Fisher

SPF içeren nemlendirici Güneş kremi sürüyor olmanız, nemlendirici sürmeyi es geçebileceğiniz anlamına gelmiyor. Nemlendirme gücü kadar SPF içeriği ile de öne çıkan nemlendiricileri tercih edebilirsiniz. Aveeno

Güneş gözlükleri

Biraz Iris Apfel etkisinden zarar gelmez.

Thom Browne

Kitap

İyi bir plaj kitabı; tatilinizi daha da güzelleştirebilir.

Amazon

SPF içerikli Lip Balm

Yüzünüze renk katarken; dudaklarınızı da güneşten koruyun.

Fresh

Güneş koruma kremi

Belki de listenin en önemlisi; güneş koruma kremi! Yüksek koruma faktörlü hafif yapıdaki kremleri tercih edin.

Neutrogena

Plaj Örtüsü

Havlunuzu yastık olarak kullanıp; örtünün üzerinde güzel bir uyku uyuyabilirsiniz.

Las Bayadas

Su geçirmez hoparlör

Bu taşınabilir speaker ile, düşünceleriniz ile başbaşa kalmak zorunda değilsiniz.

Ultimate Ears

Kanvas çanta

Kitaplar? ✓ Atıştırmalıklar? ✓ Havlu? ✓ İhtiyacınız olan her şeyi içine atabileceğiniz bir çanta? ✓

J.Crew

Maksi elbise

İster bikininizin üzerine plajda giyin; isterseniz doğru aksesuarlar ile geceye uyarlayın.

Melissa Odabash