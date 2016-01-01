TOD’S YORKY GOMINO İÇİN ÖZEL VİDEO





Bir dansçı, bir yavru köpek ve uzun püsküllü bir loafer

Efsanevi şarkıcı Rod Stewart’ın çağdaş bale ve dans ustası kızı Renee, TOD’S’un ikonik Gommino’suna yeni bir bakış açısı getiren ve 10 Mayıs’ta lanse edilecek olan Yorky modelini eğlenceli bir video ile tanıtıyor.

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Müzik ve dansla çevrili bir şekilde yetişen Renee, videoda, hafif ve eklektik yapısıyla dansetmeye, kahkaha atmaya ve eğlenmeye tutkun kişilere mükemmel bir uyum sağlayan TOD’S Yorky Gommino’nun çabasız stilini eğlenceli bir koreografi ile sergiliyor.

RENEE STEWART Hakkında

2016 yılında Londra Çağdaş Dans Okulu’ndan onur derecesi ile mezun olduktan sonra freelance çağdaş dansı olarak çalışmaya başlayan Renee, farklı sanatçılar ile çeşitli projelerde işbirliği yapıyor. Londra’lı besteci, ses sanatçısı ve DJ MimiXu tarafından yaratılan Awkward Moment Series’in bir bölümünde performans sergileyen Renee, son olarak yönetmen Leila Bartel ve koreograf Waddah Sinada’nın hazırladığı bir filmde yer aldı.

TOD’S SHE BAND SS18

Kişiliği stilin gerçek özü olarak yüceltmeye davet eden ve sanat, moda ve sosyal hayatın önde gelen yedi uluslararası kadın karakterinin yer aldığı Tod’s She Band 2018, farklı geçmiş ve ülkelerden gelen kadınlar aynı ortak yaklaşımda buluşturuyor. İtalyan yaşam tarzının elçiliğini yaparak zamanın ve mekanın ötesine geçen imza özelliklerini sunan kadınlar, verdikleri röportajlarda ayakkabılar ile ilişkilerini anlatıyor.

