TOMMY VE DEE HILFIGER, METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ KOSTÜM ENSTİTÜSÜ’NÜN 2018 GALASINA KATILDI

Hilfiger’ın konukları Lewis Hamilton, Shawn Mendes, Kris Jenner, Corey Gamble, Ruby Rose, Hailey Baldwin, Winnie Harlow ve Joan Smalls galaya özel ‘Tommy Hilfiger’ tasarımlarıyla katıldı.

Tommy ve Dee Hilfiger, 7 Mayıs 2018 günü kısaca Met Gala diye bilinen ve bu yıl “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Göksel Cisimler: Moda ve Katolik İmgelemi) sergisinin açılışı onuruna aynı temayla düzenlenen New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü Galası’na katıldı. Dinin sanat ve moda üzerindeki tarihi ve çağdaş etkilerini vurgulayan sergide klasik Katolik sanat eserlerinin yanı sıra seçkin tasarımcıların kreasyonlarına da yer veriliyor. Sergi, The Met müzesinin üç galerisinde görülebilecek. Gala düzenleme komitesi, eş-başkanlar Amal Clooney, Rihanna, Donatella Versace ve Anna Wintour’dan oluşurken Christine ve Stephen A. Schwarzman da onursal başkan olarak görev aldı.

Tommy Hilfiger’ın masasındaki davetliler Dee Hilfiger, Tommy Hilfiger global marka elçisi Lewis Hamilton, şarkıcı ve besteci Shawn Mendes, televizyonlardan tanıdığımız Kris Jenner ve Corey Gamble, oyuncu Ruby Rose ve süper modeller Hailey Baldwin, Winnie Harlow ve Joan Smalls geceye özel tasarım Tommy Hilfiger kıyafetleriyle katıldı.

Tommy Hilfiger, Met Gala hakkında şunları söyledi: “Met Gala, her yıl heyecanla beklediğim bir etkinliktir. Kostüm Enstitüsü’nün olağanüstü sergileri, modanın kutlanması için mükemmel bir fon oluşturuyor. Moda, tarih ve kültür çerçevesinde önemli bir yere sahip. Yıllar içinde birbirlerini etkileme biçimlerini ve nasıl ilham vermeye devam ettiklerini görmek hep çok ilginç oluyor.”

Tommy Hilfiger markasının dostları ve takipçileri Twitter ve Instagram paylaşımlarına #TommyHilfiger etiketiyle katılmaya davet ediliyor.

KİM NE GİYDİ:

Tommy Hilfiger: Koyu orman yeşili smokin, şeritli pantolon, gömlek ve siyah papyon.

Dee Hilfiger: Karışık kaboşon kesim taşlar ve kristallerle süslü bir haç motifli, boncuk işlemeli gümüş rengi gece elbisesi, taşlı bir Bizans kemeriyle tamamlandı.

Lewis Hamilton: beyaz yünlü üç parça takım elbise, şal yakalı ceketin sırtında kutsal kalp ve haç işlemesi, inciler ve boncuklarla süslü yelek, gömlek.

Shawn Mendes: altı düğmeli, slim fit yünlü bordo kruvaze ceket, saten şeritli pantolon ve önü pileli gömlek.

Kris Jenner: üst kısmı taşlarla süslü ipek kadife, eteği dramatik tüylerden oluşan gece elbisesi.

Corey Gamble: koyu bordo kadife, şal yakalı, tek düğmeli smokin ceket, yanı saten şeritli siyah yünlü pantolon, beyaz pike robalı gömlek, siyah papyon.

Ruby Rose: kırmızı saten organze, dik yakalı gece elbisesi; kadife detaylar ve düğmeler, dantelli iç etek, dramatik pileli üst etek, tamamı altın rengi boncuk işlemeli ve şeritli kadife kemer.

Hailey Baldwin: derin yırtmaçlı, uzun kuyruklu, düşük omuzlu, sis grisi dökümlü şifon gece elbisesi.

Winnie Harlow: üst kısmı ince ipek yünlü korse biçimli, uzun kuyruklu beyaz ipek organze gece elbisesi.

Joan Smalls: üst kısmı altın rengi kristal ve boncuk işlemeli, uzun eteği altın rengi kristallerle süslü gece elbisesi.