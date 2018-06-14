Trend Alarmı: Floral Etkiler

Evet, sürpriz değil!

Bu yaz da en havalı elbise trendinin arkasında floral desenler var. Daha modern ve biraz da vintage esintili floral elbiselere gardırobunuzda yer açmanın tam zamanı.
Çiçekli elbiseler, insanın içinizde tatlı bir his yaratan bir şey değilse, nedir?

Kombinlemesi de oldukça kolay floral elbiseler; sneaker ve sandaletlerle ideal eşleşmeyi yaşarken, topuklu ayakkabılarla da parlamaya hazırlar.

Tam bir yatırım parça olan floral elbiselerin daha cesur, daha coşkulu ve aynı zamanda daha zarif bir görünümle karşımıza çıktıklarının altını çiziyoruz.

O zaman sırada, Trendyol.com’dan sizin için seçtiğimiz ve alışveriş listenize ilk sıradan yerleşmeye aday en iyi çiçekli elbiseler var.

Siyah Desenli Kruvaze Elbise 

Zincir kolyeler ve halka küpelerle mükemmel uyumu yakalayabilirsiniz.

Mavi Desenli Volanlı Elbise

Katılmanız gereken şık bir davet için ihtiyacınız olan floral desenli elbise işte tam karşınızda. İnce bantlı topuklu ayakkabı ise ideal eşleşmeyi tutturmanızı sağlayacak.

Çok Renkli Fırfırlı Desenli Elbise

Eğlenceli ve zarif duruşu özellikle de parti stili için biçilmiş kaftan. Gündüzden geceye geçiş için başka yıldız bir parçaya ihtiyacınız yok.

Petrol Desenli Kruvaze Elbise

Doğayla iç içe! Bir çift topuklu ayakkabıyla her zaman için şık ve stil sahibi görünmenin sırrı bu elbisede saklı.

Mint Çiçek Desenli Elbise

İçinizdeki bohem ruhu serbest bırakmak için hazır mısınız?

Çiçek detaylarına bayıldık!

Mavi Çiçek Desenli Elbise

Asimetrik ve zarif detaylara sahip bu çiçekli elbise, rahat ve şık stilin peşinde olanlar için kaçırılmayacak bir parça.

Beyaz Desenli Kruvaze Elbise 

İşte tam bir yaz stili.

Uçuş uçuş floral desenli elbisenizle güneşli günlerin tadını çıkarın.

 

Pudra Fırfır Detaylı Desenli Elbise 

Asimetrik midi elbise aşkına!

Gardırobunuzun yıldızı olmaya aday parçayla tanışın.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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