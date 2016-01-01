TÜM VÜCUT TİPLERİ İÇİN İDEAL OLAN 9 YAZLIK ELBİSE



Hava ısındığına göre sahip olduğunuz stili tazelemenin ve gardırobunuzda yenilenmeye gitmenin tam zamanı.

Aradığınız şey güvenli ve rahat bir stilse de, işe elbise modellerine bakmakla başlayabilirsiniz.

Şal desenli elbiseler, etekleri fırfırlı olan modeller, Fransa’da bir pikniğe gidiyormuş hissi veren şık elbise kesimleri…

Bu yaz için en ideal elbiseyi bulmadan önce tüm vücut tipleri için de uygun olabilecek modellere göz atmanızı tavsiye ederiz.

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Zara

Hem rengi hem de kesimiyle yaz partileri için mükemmel seçim.

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Ganni

Yaz akşamları için en ideal modellerden.

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Mango

Katılacağınız elegan bir davet için bu elbiseyi göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

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Rhode Resort

Festival ruhunu yansıtan bu elbisenin desenleri tam yaz ayları için biçilmiş kaftan.

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RIXO London

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Rebecca Taylor

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Stradivarius

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Madewell

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Topshop



