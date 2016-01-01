ULAŞILABİLİR LÜKSÜN YENİ ADRESİ





Doğayla başbaşa bir tatil artık imkânsız değil. Özellikle tercihiniz Seno Resort’ten yanaysa asla endişelenmeyin! Ulaşılabilir Lüks ve doğa ile iç içe tatil anlayışı burada sil baştan tekrar yazılıyor.

Dünya’nın en büyük turizm grubu olarak Türkiye’de hem tur operatör, hem otel işletmecisi olarak faaliyet gösteren TUI Group, bu sene Sarıgerme’de bulunan Seno Resort işletmesiyle birlikte misafirlerine doğayla içi içe bir tatil anlayışı vaadediyor.

Seno Resort, Sarıgerme’de bulunan onlarca otel arasından ayırt edilmesi zor değil. Türkiye’nin temiz ve doğal yapısını korumayı başarabilmiş yegâne koylarından Sarıgerme’de, Türk motifleri ve renklerinin Akdeniz’in kokusu ile bütünleştiği mimarisi ile Seno Resort, adım atar atmaz kendi dünyasına dâhil olduğunuzu güçlü şekilde hissettiriyor. Seno Resort Turizm’in parlayan bölgesi, Avrupalı gezginler tarafından çok sık tercih edilen Muğla – Sarıgerme bölgesinin en özel koyunda bulunmakta olup Dalaman havalimanına sadece 20 dakikalık bir mesafede…

Burada geçireceğiniz tatil her şeyiyle sizi kendine bağlayan bir cazibeye sahip. Bir kez tadını aldınız mı, geri dönmeniz çok zor. Ulaşılabilir Lüks tatilin gerçek karşılığı olan Seno Resort’ü gördükten sonra bu konuda mütevazı davrandığımızı düşünebilirsiniz. Kalabalıktan uzakta, izole ve sizi doğanın kucağında olduğunuza ikna edebilecek kadar rafine olan bu otel, beraberinde birçok ayrıcalığı da getiriyor. Hizmet, otelin öncelikli önem verdiği konuların başında geliyor. Tüm misafirlerine sunduğu üstün hizmetlerin yanında, daha özel hissetmek isteyenler için birçok ayrıcalık da bulunuyor.

Yemek yapmanın bir sanat olduğu her şey dahil À La Carte sistemini benimseyen Seno Resort, ezber bozan gurme lezzetleri tüm misafirleri ile aşkla paylaşıyor. Tadılan her yemeğin reçetesiyle damakta iz bırakmayı hedefleniyor. Yenilikçi mutfak ekibi, çağdaş ve farklı pişirme teknikleri kullanarak lezzet eserlerini ortaya koyuyorlar.

Bir TUI Group işletmesi olduğundan kalite ve standartların sürdürülebilinirliği burada büyük önem kazanmış durumda. Geleneksel TUI çalışma prensiplerini otelin her alanında hissetmek mümkün. TUI Hotels & Resorts Türkiye Yönetim Direktörü Ali Aydın ile gerçekleştirdiğimiz kısa sohbetimizde de söz konusu yatırımın ülkemiz turizm sektörüne büyük katkı sağlayacağı ve ek istihdam alanı yaratacağı için oldukça mutlu olduğunu, 2018-2019 kış sezonunda yapılacak yatırımların ve 136 ek odayla kapasite artışının ardından tesisin, 2019 turizm sezonuna TUI Group’un üst segment konseptlerinden olan TUI Sensimar konseptiyle başlayacağını belirtti.

