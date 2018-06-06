Ünlü Babalar ve Dünyalar Tatlısı Çocukları

17 Haziran Babalar Günü’ne özel, ünlü babalara ve onların dünyalar tatlısı çocuklarına göz atmaya ne dersiniz?
Onların en tatlı anlarına sosyal medya sayesinde daha sık şahit olmaktayız ve bu özel ilişkiler içimizi ısıtmakta.
Babalar Günü paylaşımlarını da merakla beklediğimiz o ünlü babalar ve çocukları.
Kanye West
North, Saint ve Chicago’nun babası.
Justin Timberlake
Silas’ın babası.
Chris Hemsworth
Tristan, Sasha ve India Rose’un babası.
David Beckham
Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper’ın babası.
John Legend
Luna ve Miles’ın babası.
Dwayne Johnson
Simone, Jasmine ve Gia’nın babası.
Tom Brady
Vivian ve Benjamin’in babası.
Diplo
Lazer ve Lockett’in babası.
Channing Tatum
Everly’in babası.
Ryan Reynolds
James ve Inez’in babası.