Ünlü Babalar ve Dünyalar Tatlısı Çocukları

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17 Haziran Babalar Günü’ne özel, ünlü babalara ve onların dünyalar tatlısı çocuklarına göz atmaya ne dersiniz?

Onların en tatlı anlarına sosyal medya sayesinde daha sık şahit olmaktayız ve bu özel ilişkiler içimizi ısıtmakta.

Babalar Günü paylaşımlarını da merakla beklediğimiz o ünlü babalar ve çocukları.

Kanye West

North, Saint ve Chicago’nun babası.

Justin Timberlake

Silas’ın babası.

Chris Hemsworth

Tristan, Sasha ve India Rose’un babası.

David Beckham

Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper’ın babası.

John Legend

Luna ve Miles’ın babası.

Dwayne Johnson

Simone, Jasmine ve Gia’nın babası.

Tom Brady

Vivian ve Benjamin’in babası.

Diplo

Lazer ve Lockett’in babası.

Channing Tatum

Everly’in babası.

Ryan Reynolds

James ve Inez’in babası.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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