Ünlü Çiftlerin Pahalıya Mal Olan Boşanmaları

Amazon‘un kurucusu- CEO’su Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos’un boşanacakları haberi gündeme damga vurdu. Dünyanın en zengin adamı olan Jeff Bezos’un eşine vereceği tazminat ve mal paylaşımları hakkında söylentiler dolaşırken, bu zamana kadar pahalıya mal olan boşanmaları sizler için araştırdık.

Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos

Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un ismi Haziran 2018’de dünyanın en zengin adamı olarak açıklandı. 9 Ocak 2019’da gündeme damga vuran haber ise eşiyle boşanacakları oldu. 25 yıllık eşiyle ayrılmaya hazırlanan Jeff Bezos’un 137 milyar dolarlık bir serveti var. Yaşadıkları Washington’daki kanunlara göre çift boşanmaları durumunda bu serveti eşit bir şekilde paylaşacak.

Michael Jordan ve Juanita Jordan

Basketbolun yıldızı Michael Jordan, 2006’da 17 yıllık eşi Juanita ile boşanmıştı. Juanita boşanmanın ardından 168 milyon dolar tazminat aldı.

Paul McCartney ve Heather Mills

The Beatles üyesi Paul McCartney boşandığı eşine yaklaşık 50 milyon dolardan fazla tazminat ödedi.

Johnny Depp ve Amber Heard

Amber Heard 15 aylık evliliğin ardından 2016 yılında Johnny Depp‘e boşanma davası açtı. 7 milyon dolar tazminat alan Heard bu parayı hayır kurumuna bağışladı.

Steven Spielberg ve Amy Irving

Spielberg‘in ilk eşi olan aktris Amy Irving ile evlilikleri dört yıl sürdü. Ve ünlü yönetmen Irving’e 100 milyon dolar boşanma tazminatı ödedi.

Mel Gibson ve Robyn Moore

Hollywood’un en pahalı boşanmalarından biri. Mel Gibson ve Robyn Moore 31 yıllık evliliklerini 2011’de sonlandırdı. Eşit bir şekilde paylaşım yapıldı ve Robyn Moore’un payına 425 milyon dolar düştü.

Madonna ve Guy Ritchie

8 yıllık evlilikleri 2008’te noktalandı. Madonna’nın Guy Ritchie’ye 76 ila 92 milyon dolar arasında bir ödeme yaptığı biliniyor.

Tiger Woods ve Elin Nordegren

Çiftin 6 yıllık evlilikleri 2010’da sonlandı. Eşini pek çok kez aldatmasından ötürü evliliği biten golfçü Tiger Woods’un 750 milyon dolar tazminat ödediği rivayet ediliyor.