Ünlü İsimlerin Yaz İçin Cesur Saç Değişimleri

Yaz sezonu demek, cesur değişimler demek!
İlham içinse; ünlü isimlerin cesur renk ve kesimlerin göz atabilirsiniz:
Kim Kardashian
Kanye West’in markası Yeezy için yapılan paparazzi stili çekim için kamera karşısına lacivert saçları ile geçen Kim Kardashian; bu değişimle beğeni topladı. Görünümünün detayları için buraya göz atabilirsiniz.
Zayn Malik
Hayranlarının iddiasına göre Gigi Hadid ile ilişkilerinde açtıkları yeni sayfayı temsilen farklı bir saç rengi ile karşımıza çıkan Malik; bu kez tercihini leylaktan yana kullandı.
Cardi B
Saç artisti Cliff V Mir’in hazırladığı unicorn stili peruk kullanan Cardi B; eğlenceli hamilelik stili ile de dikkat çekiyor.
Hailey Baldwin
Saç artisti Panos Papandrianos’un yardımı ile Şirinler mavisi bir saç tercih eden Baldwin; bu şekilde fütüristik bir etki yakalamış.
Selena Gomez
1960’lar temalı Back To You müzik videosu için kahküllü bob kesim saç tercih eden Gomez; bu hali ile sosyal medyada oldukça beğeni topladı.