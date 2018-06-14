Ünlü İsimlerin Yaz İçin Cesur Saç Değişimleri

Yaz sezonu demek, cesur değişimler demek!

İlham içinse; ünlü isimlerin cesur renk ve kesimlerin göz atabilirsiniz:

Kim Kardashian

Kanye West’in markası Yeezy için yapılan paparazzi stili çekim için kamera karşısına lacivert saçları ile geçen Kim Kardashian; bu değişimle beğeni topladı. Görünümünün detayları için buraya göz atabilirsiniz.

Blue Black @kimkardashian #yeezyseason8 #chrisappletonhair @makeupbyariel

Chris Appleton (@chrisappleton1)’in paylaştığı bir gönderi ()

Zayn Malik

Hayranlarının iddiasına göre Gigi Hadid ile ilişkilerinde açtıkları yeni sayfayı temsilen farklı bir saç rengi ile karşımıza çıkan Malik; bu kez tercihini leylaktan yana kullandı.

Cardi B

Saç artisti Cliff V Mir’in hazırladığı unicorn stili peruk kullanan Cardi B; eğlenceli hamilelik stili ile de dikkat çekiyor.

Hailey Baldwin

Saç artisti Panos Papandrianos’un yardımı ile Şirinler mavisi bir saç tercih eden Baldwin; bu şekilde fütüristik bir etki yakalamış.

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Hailey Baldwin (@haileybaldwin)’in paylaştığı bir gönderi ()

Selena Gomez

1960’lar temalı Back To You müzik videosu için kahküllü bob kesim saç tercih eden Gomez; bu hali ile sosyal medyada oldukça beğeni topladı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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