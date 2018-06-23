Eğer ünlü modellerin kusursuz fiziklerini sadece genetiklerine borçlu olduklarını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aynı zamanda açlık krizlerinde yaptıkları sağlıklı ve lezzetli seçimler ile de bu durumu destekliyorlar. İşte ünlü modellerden sağlıklı atıştırmalık önerileri:

Kendall Jenner

Bir pizza, hamburger ve kızarmış tavuk fanı olan Kendall Jenner’ın moda haftaları öncesindeki rutini oldukça basit: bol bol elma ve Ksumi’nin Detoks Çayı.

Liu Wen

Uzun bir yolculuğa çıkacaksanız Wen’e kulak vermelisiniz “Eğer uçağa bineceksem meyve sularını beslenme rutinimden eksik etmem ve bol bol C vitamini alırım. Yağlı besinlerden uzak dururum. Çünkü yolculuktayken vücudumuz bu besinleri sağlıklı bir şekilde işlemeyebilir ve bu durum da cildimize kötü bir şekilde yansıyabilir.”

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@DEVWINDSOR

Devon Windsor

Ünlü model beslenme konusunda dengeden hoşlanıyor. Instagram’ında pizza ve dondurma görebileceğiniz kadar bol bol taze meyve ve hindistan cevizi de görebilirsiniz.

@GIGIHADID

Gigi Hadid

McDonald’s sevgisiyle tanınan Hadid kusursuz fiziğini daha çok sık sık yeşil meyve sularını tüketmesine borçlu.

@JASTOOKES

Jasmine Tookes

Elma ve fıstık ezmesi tükettiğini söyleyen ünlü Victoria’s Secret meleği eklemeden geçemiyor: “Badem ezmesine bayılırım!”

VICTORIA’S SECRET

Josephine Skriver

Ünlü model açlık krizleri için çantasında her zaman bir paket fındık bulundurduğunu söylüyor. Daha fazlası için mi? Çikolata!

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Karlie Kloss

Glutensiz sağlıklı cookieleriyle ünlü olan top model, sağlıklı atıştırmalık seçeneğini bulmuş bile.

@ALESSANDRAAMBROSIO

Alessandra Ambrosio

Özellikle doğum sonrası diyetinde favori antioksidanlarını kullandığını söyleyen ünlü modelin favorisi bitter çikolata.

LINDSEY ELLINGSON Lindsey Ellingson Avokadolu tost ve taze meyveleri seven modelin favorisi ise yeşil meyve suları.

@MARTHAHUNT

Martha Hunt

Tam bir badem ezmesi tutkunu olduğunu söyleyen Hunt, yaptığı smoothielerin içine mutlaka bir kaşık dolusu kattığını söylüyor.

Miranda Kerr

Kırmızı meyvelerin tümünü sevdiğini söyleyen model, özellikle böğürtlenlerin favorisi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda dolabında her zaman noni suyu ve aloe vera bulunuyor.

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Sara Sampaio

Pankek, milkshake ve pizza hayranı olan Sampaio eğer öğle saatlerinde açlık krizi geçirirse çözümü muz yemekte bulduğunu söylüyor.

@TAYLOR_HILL

Taylor Hill

Cips yemeyi çok sevdiğini söyleyen Hill, aradaki dengeyi sağlıklı smoothieler ve çiğ badem ile kuruyor.