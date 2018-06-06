Ünlü Tasarımcı Kate Spade Evinde Ölü bulundu

55 yaşındaki Amerikalı moda tasarımcısı Kate Spade, dün New York’ta Manhattan’daki dairesinde ölü olarak bulundu.

Evdeki yardımcısı tarafından bulunan ve intihar olarak nitelendirilen bu ölüm, ünlü tasarımcının sevenlerini yasa boğdu. Polisin yaptığı açıklamaya göre; Kate Spade geriye sadece bir not bırakarak, evinde asılı olarak bulunuyor.

80’li yıllarda popülerliği başlayan Kate Spade, aynı zamanda dünya çapında milyonlar tarafından sevilen bir marka.

1962 yılında Kansas City’de dünyaya gelen Kate Spade, Arizona Devlet Üniversitesi’nin gazetecilik bölümün mezun olmuştur.

Okuldan mezun olduktan sonra, Mademoiselle dergisinde çalışmak için New York City’e taşındı. Dergiden üç yıl sonra ayrıldı ve 1993 yılında Andy ile Kate Spade markasını piyasaya sundu. O zamandan bu yana da Kate Spade markası, moda endüstrisindeki en sevilen tasarım evlerinden birine dönüştü.

Kate ve Andy Spade, markayı piyasaya sürdükten bir yıl sonra 1994 yılında evlendi. Kate Spade, 1999 yılında şirketin büyük kısmını Neiman Marcus Group’a sattı.