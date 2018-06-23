Ünlüler Gibi Poz Vermenin 6 Yolu

Şunu unutmayın, kimse fotojenik doğmamıştır!

Eğer siz de fotoğraflarda olduğunuzdan kilolu ya da olduğunuzdan daha farklı çıkmaktan yakınıyorsanız; ünlü yıldızların da uyguladığı temel poz hilelerine başvurabilirsiniz.

ÜNLÜLER GİBİ POZ VERMENİN 6 YOLU

Çapraz Bacak

Taylor Swift özellikle mini giydiği zaman bunu sık sık yapıyor. Bacaklarınızı çapraz tutmak hem daha ince uzun gösterir hem de kalçalarınızı daha küçük görünmesine yardımcı olur.

 

ÜNLÜLER GİBİ POZ VERMENİN 6 YOLU

Dişlerin Arkasına Dili Bastırma

Kendisinin de başka bir aktör arkadaşından bunu öğrendiğini dile getiren Jessica Chastain, bunun abartılı gülümseme ve diş etinin fazla gözükmesi gibi sorunları yok ettiğini söylüyor.

En işe yarar pozlardan biri. Selfie çekerken işinize yarayacağını düşünüyoruz.

 

ÜNLÜLER GİBİ POZ VERMENİN 6 YOLU

Zayıf Kol

Tek kolunuzu dirseğinizden kırarak poz verdiğinizde, kolunuzu olabilecek en gergin hale getirmiş olur ve zayıflığını vurgulamış olursunuz. Bir diğer avantaj ise belinizi de vurgulamanız.

Jessica Alba, Jennifer Lawrence kırmızı halı duruşu olarak bu pozu seçenlerden. Ayna karşısında çalışmaya başlamanızı tavsiye ediyoruz.

ÜNLÜLER GİBİ POZ VERMENİN 6 YOLU

Omuz Üstü Bakışı

Ünlüler de boyun kırışıklığı sorunu çeker! Her daim Rihanna’nın da yaptığı gibi, başınızı omzunuzun üstüne doğru hafifçe çevirin, sırtınıza biraz kıvrımlı bir hava verin ve çenenizi aşağıya eğin.

Yüzünüze de tatlı bir tebessüm eklediniz mi, bu iş tamam!

ÜNLÜLER GİBİ POZ VERMENİN 6 YOLU

Tek Bacak Öne

Bu sizi olduğunuzdan daha ince ve uzun gösterecektir. Aynı zamanda karenin en dikkat çekeni siz olabilirsiniz.

Jennifer Lopez başta olmak üzere pek çok ünlü ismin de vazgeçilmezlerinden olan bir poz.

ÜNLÜLER GİBİ POZ VERMENİN 6 YOLU

“Prune” suratı

Mary Kate ve Ashley Olsen her daim cool gülümsemeleriyle favorilerimizden. Kendilerine yakın bir kaynağın söylediğine göre, poz verirken “prune” kelimesini söyleyin ve suratınızı o şekilde bırakın. Bu haldeyken elmacık kemiklerinizin daha çok vurgulandığını göreceksiniz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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