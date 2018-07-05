Victoria ve David Beckham Evliliklerinin 19. Yılını Özel Bir Akşam Yemeği İle Kutladı

Victoria ve David Beckham evliliklerinin 19. yılını kutluyor!

4 Temmuz 1999 yılında dünya evine giren ünlü çift son zamanlarda boşanma haberleri ile gündeme geliyordu. Ancak dün evlilik yıl dönümlerine özel çıktıkları yemek ile bu dedikoduları da yalanlamış oldular.

Basındaki takma adları ile Posh ve Becks; bu özel gece için romantik bir akşam yemeği tercih etti. Dedikodulara göre David Beckham bu gecede Victoria Beckham’a 15. kez yüzük hediye etmiş.

Bu özel günlerinde aileleri ve yakın çevrelerinden de hediye alan çiftin sosyal medyalarından geceye dair detaylar: