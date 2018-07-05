Victoria ve David Beckham Evliliklerinin 19. Yılını Özel Bir Akşam Yemeği İle Kutladı

Victoria ve David Beckham evliliklerinin 19. yılını kutluyor!

4 Temmuz 1999 yılında dünya evine giren ünlü çift son zamanlarda boşanma haberleri ile gündeme geliyordu. Ancak dün evlilik yıl dönümlerine özel çıktıkları yemek ile bu dedikoduları da yalanlamış oldular.

19 years!!! X I love u so much x

Victoria Beckham (@victoriabeckham)’in paylaştığı bir gönderi ()

Basındaki takma adları ile Posh ve Becks; bu özel gece için romantik bir akşam yemeği tercih etti. Dedikodulara göre David Beckham bu gecede Victoria Beckham’a 15. kez yüzük hediye etmiş.

Bu özel günlerinde aileleri ve yakın çevrelerinden de hediye alan çiftin sosyal medyalarından geceye dair detaylar:

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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