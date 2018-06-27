Victoria’s Secret Melekleri Sıradaki Şov İçin İsteklerini Sıraladı

Bir sonraki Victoria’s Secret Fashion Show için çok heyecanlıyız ya siz? Meleklerin bu heyecanı daha arttıracak tüyoları var.
İşte Victoria’s Secret’ın ünlü melekleri Sara Sampaio, Jasmine Tookes ve Martha Hunt; sıradaki VS şovunun nerede gerçekleşmesini istediklerinden; markadan ilk aldıkları ürüne kadar sırlarını paylaştı.
Victoria’s Secret’tan Aldıkları İlk Ürün
Sara Sampaio: Bir çift külot.
Jasmine Tookes: Parfümlerinden birini almıştım! Özellikle büyüdüğüm dönemde bunları edinmek önemliydi.
Martha Hunt: PINK koleksiyonundan bir sütyen. Mor çizgili olduğunu hatırlıyorum.
2018 Victoria’s Secret Fashion Show nerede gerçekleşsin isterlerdi?
SS: Portekiz. Sonuçta benim ülkem!Portugal—it’s my home country, gotta represent!
JT: Brezilya! Brezilyalılar dünyanın en harika enerjisine sahipler ve Noel arifesini orada geçirdiğim süre boyunda bu enerjilerine aşık oldum.
MH: Bence de Brezilya eğlenceli olurdu. Kültürleri çok derin ve etkileyici. Eminim onlar da buna ev sahipliği yapmak isterler.
Yaz için kullandıkları moda hilesi
SS: Saçlarımı örmeyi seviyorum. Ayrıca çantama her zaman mayo atarım.
JT: Elbiseleri unutmamak gerek. Giymesi pratik, rahat ve yazı her an hissettiriyor.
MH: Uyku giysilerini sokakta giymek. İp askılı pijama üstleri hem rahat hem de oldukça şık duruyor. Hatta tüm bir saten takımı topuklularla tamamlayabilirsiniz.