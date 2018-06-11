Vücutta Akne Oluşumunu Engellemek İçin Kullanabileceğiniz Ürünler

Yüzdeki sivilceler kadar; vücutta çıkan akne ya da sivilceler de can sıkıcı olabiliyor. Pek çok nedeni olabilen bu durumu engellemek için işte kullanabileceğiniz ürünler:

Mario Badescu A.H.A. Botanical Body Soap

Bu uygun fiyatlı ve tatlı kokulu vücut yıkama losyonu; içeriğindeki AHA ile pürüzsüz bir cilt vaat ediyor.

 

 

Thayers Medicated Skin Irritation Relief

Akneleri ya da sivilceleri sıkmak gibi kötü bir alışkanlığınız varsa bu losyon ile sonrasında müdahale edin.

The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Body Wash

Çay ağacı yağının aknelere iyi geldiği uzun süredir bilinen bir gerçek. Bu Anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahip ürün; cildinizin kahramanı olabilir.

Murad Clarifying Body Spray

Akne ile savaşta popüler ürünlerden olan salisilik asit barındıran bu ürün; çok satanlar arasında.

 

 

 

Nip + Fab Glycolic Fix Body Cream

Glikolik asit içeren bu kimyasal peeling, teninize zarar vermeden vücuttaki bakterileri öldürür.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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