Yaz Ayları İçin Havalı Balık Sırtı Örgü Modelleri

Bu sezon podyumdan kırmızı halıya pek çok yerde karşılaştığımız kılçık ve balık sırtı örgüler; özellikle yazın etkisini sokak stilinde arttırmaya hazırlanıyor.

İşte yaz ayları için havalı balık sırtı örgü modelleri:

Hacim verin

Klasik örgüyü saçlarınıza V harfi şeklinde hacim vererek daha havalı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Çevirin ve örün

Saçınızı iki bölmeye ayırdıktan sonra 1 tur döndürüp örmeye başlayın.

@alexa_estelle_528

Dokulu örgü

Saçlarınızı tarayıp örmek yerine daha dağınık versiyonunun altından örmeye başlayın.

Yan Örgü 2.0

yan örgüyü ördükten sonra saçları içinden çekerek daha dağınık ve hacimli bir görünüm oluşturun.

Bir önde, bir arkada

İki örgü görünümünü kırmak için birini öne diğerini arkaya olacak şekilde örebilirsiniz.

Yarım toplanmış örgü

Yaptığınız yarım at kuyruğunu kılçık örgü ile tamamlamak daha havalı bir görünüm yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Gökkuşağı örgü

Tek günlük sprey boyalar ile örgünüze eğlence katabilirsiniz.

Salaş topuz

Saçlarınızı ense bölgesinden uzak tutmak yaz için iyi bir tercih olabilir. Ördüğünüz balık sırtı parçaları da topuza katın ancak bir kaç parça saçı da yüzünüze düşürerek daha salaş bir görünüm yaratın.



Fotoğraf: @reinaestrella