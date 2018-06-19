Yaz Ayları İçin Rahat ve Stil Sahibi Sneaker Önerileri

Mevsimler farketmeksizin favorimiz olan sneakerlar için yaz ayının yıldızı olan parçaları sizler için listeledik:
adidas Falcon Sneakers
“Çirkin baba sneaker’ı trendinden” henüz sıkılmadıysanız; bu versiyonu da mutlaka denemeniz gerek.
Gucci New Ace Star Sneakers
Jean pantolonlardan elbiselere; kolaylıkla kombinleyebileceğiniz bir sneaker.
Jeffrey Campbell Redman Joggers
Eğer cool bir çift çorap sneakera hala sahip değilseniz; bu harika bir başlangıç olabilir.
Nike Air Force 1 Low Top Sneakers
Son dönemin yükselen trendi olan bu sneakerları kaçırmayın.
Keds x Kate Spade New York Gingham Sneakers
Bu özel sneakerlar hakkında bir şey söylememize gerek yok herhalde.
Tretorn Rawlins III Joggers
Bu sneakerlar ile hata yapmanız imkansız.
Ash Addict Trainers
Pastel pembeye her zaman varız!
Loeffler Randall Logan Sneakers
Klasik beyaz sneakerınıza biraz hareket eklemek istiyorsanız tercihinizi gök kuşağından yana kullanabilirsiniz.
Vans UA Authentic Lurex Sneakers
Simli ayakkabı opsiyonunuzu bu ayakkabıdan yana kullanın.
Superga 2750 Denim Sneakers
Denim kumaş hayranları bu sneakerlara bayılacak.