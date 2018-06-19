Yaz Ayları İçin Rahat ve Stil Sahibi Sneaker Önerileri

Mevsimler farketmeksizin favorimiz olan sneakerlar için yaz ayının yıldızı olan parçaları sizler için listeledik: 

adidas Falcon Sneakers

“Çirkin baba sneaker’ı trendinden” henüz sıkılmadıysanız; bu versiyonu da mutlaka denemeniz gerek.

Gucci New Ace Star Sneakers

Jean pantolonlardan elbiselere; kolaylıkla kombinleyebileceğiniz bir sneaker.

 

 

Jeffrey Campbell Redman Joggers

Eğer cool bir çift çorap sneakera hala sahip değilseniz; bu harika bir başlangıç olabilir.

Nike Air Force 1 Low Top Sneakers

Son dönemin yükselen trendi olan bu sneakerları kaçırmayın.

Keds x Kate Spade New York Gingham Sneakers

Bu özel sneakerlar hakkında bir şey söylememize gerek yok herhalde.

Tretorn Rawlins III Joggers

Bu sneakerlar ile hata yapmanız imkansız.

Ash Addict Trainers

Pastel pembeye her zaman varız!

Loeffler Randall Logan Sneakers

Klasik beyaz sneakerınıza biraz hareket eklemek istiyorsanız tercihinizi gök kuşağından yana kullanabilirsiniz.

Vans UA Authentic Lurex Sneakers

Simli ayakkabı opsiyonunuzu bu ayakkabıdan yana kullanın.

Superga 2750 Denim Sneakers

Denim kumaş hayranları bu sneakerlara bayılacak.

 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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