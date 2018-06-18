Yaz Aylarında Koyu Renkli Rujlar İçin Kullanım Önerileri

Kim demiş koyu renkli rujlar yazın kullanılmaz diye!

İşte yaz aylarında koyu renkli rujlar için kullanım önerileri:

Kahverengi ve Mavi

Elektrik mavisi bir eyeliner ile görünüme heyecan katabilirsiniz.

Ombre mavi far ve bordo dudaklar

Eğer ombre far konusunda şüpheleriniz varsa; sadece açık mavi tonu da kullanabilirsiniz.

Şarap dokunuşu

Saten yapıdaki şarap tonlarındaki rujlarla yakalayabileceğiniz bu görünümü bakır tonlarında far ile kullanarak ciddi havasından sıyırın.

Zengin kırmızı

Eğer derin kırmızı bir ruj kullanıyorsanız; klasik bir ışıltılı bronz far ile tamamlayın.

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Elektrik Renkler

Eğer hali hazırda cesur bir ruj deniyorsanız; neden o noktada durasınız? Gece kadar siyah rujunuzukırmızı far ve pembe allık gibi neon dokunuşlarla podyum görünümü haline getirebilirsiniz.

Gotik

Eğer gotik sulara girmek istiyorsanız; rotanızı direkt Kat Von D Studded Kiss Creme Lipstick/ Slayer gibi siyah bir ruja yöneltebilirsiniz. Daha ipeksi bir görünüm için dudak fırçası ile uygulayın. Göz altlarını ise concealer ile kapayıp daha aydınlık bir görünüm yaratmayı unutmayın.

Mükemmel Gloss

Pigmentli mat bir far ve koyu renk rujun birlikte kullanılması biraz riskli olabilir. Daha modern ve sıcak bir etki için eye gloss denen ışıltılı göz parlatıcılarından yardım alabilirsiniz. Önerimiz kahverengi göz makyajında bu gloss görünümünü yaratmanız.