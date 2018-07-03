Yaz Aylarında Kullanabileceğiniz En Seksi 6 Koku

Kim demiş yaz parfümleri sade ve hafif olmalıdır diye?

İşte yaz aylarında kullanabileceğiniz en seks 6 koku: 

Emporio Armani – Because It’s You

Yaz aşklarının şişelenmiş hali gibi duran bu enerjik koku; bu yaz için tam da ihtiyacımız olan şey!

Marc Jacobs – Rain

Marc Jacobs’ın bu parfümü, size sıcak yaz aylarında alınan duşları hatırlatacak. Taze aqua kokusu ile kesinlikle yaza uygun bir cazibeye sahip.

Thierry Mugler – Angel Muse

Angel klasiğinin bu yeni versiyonu; geçmiş ve geleceği aynı potada eritebilenler için.

Tom Ford – Soleil Blanc Eau De Parfum

Sıcak yaz gecelerini düşünün. İşte bu o gecelerin şişelenmiş hali. Tom Ford’un şimdiden ikonik hale gelen bu parfümünü edinmenizi öneririz.

Derek Lam – 10 Crosby Silent St. Eau De Parfum

Derek Lam’in bu koku için aklında bir kadın imgesi var. Bu imgede sokakta yürürken oldukça özgüveni yerinde ve kendi elementini sahiplenmiş bir kadın görüyruz. İşte bu taze ve misk içeren koku; ruh hali her daim güneş açan o kadının kokusu!

Cartier – La Panthère Eau de Parfum Spray

Gardenya temelli bu koku; yaz aylarında gerçekleşen özel davetler ya da düğünler için yerinde bir seçim olacaktır.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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