YAZ RUTİNİNİZ İÇİN İHTİYACINIZ OLAN GÜZELLİK ÜRÜNLERİ





Kabul, rutinlerden vazgeçmeye en müsait sezondayız.

Ama güzellik rutinlerinden vazgeçmeyi aklınızdan bile geçirmemenizi öneriyoruz. Cilt bakım alışkanlıklarınızın süresini kısaltıp, erteleme kısmına da hiç bulaşmayacağınızı düşünüyoruz.

En son çıkan yeni ürünleri takip etmek, bu rutini bozmama konusunda sizi heveslendirebilir.

İşte 2018 yazı için güzellik rutininizde işinize yarayacak ürünler.

Urban Decay All Nighter Liquid Foundation

Suya dayanıklı All Nighter Liquid Foundation, gün boyunca modern mat dokusuyla abartılı görünmeyen kalıcı ve kusursuz bir kapatıcılık sağlar.

Glossier Lash Slick Mascara

“Makyajsız” bir maskara. Suya dayanıklı yapısıyla kirpikleri doğal bir şekilde dolgun gösterir.

Flormar Sunset Eyeshadow

Yoğun pigmentli ve kalıcı on farklı tondan oluşan renkleri ile bu yaz makyaj çantanızın vazgeçilmezi olmaya aday.

Zoya Sunshine Collection

Yaz renkleri için aradığınız tonlar tam karşınızda.

L’Occitane Aqua Reotier Water Gel Cleanser

Kirleri uzaklaştırırken cildi temizleyen bu jel, hafif ve tazeleyici bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak.

OUAI Sun of a Beach Ombre Spray

Limon ve ananas suyu içeriği ile “güneşle çalışan” bir saç spreyi. Besleyici ve nemlendirici özelliği sayesinde güneşten açılan saçlara kavuşmanız mümkün.

Schwarzkopf Yeni Beology Derinlemesine Onarıcı Bakım Sistemi

Beology’nin onarıcı bakım sistemi, içeriğindeki proteinler ile saç katmanlarına nüfuz ediyor, aşırı yıpranmış saçların yoğun bakım ile onarılmasını sağlıyor. Onarıcı bakım şampuanı, onarıcı & kusursuzlaştırıcı saç bakım kremi, onarıcı yoğun saç bakım maskesi, onarıcı bi-serum ve onarıcı konsantre bakım ise seriyi tamamlıyor.

Sensibio AR Cream

Hassas ciltlere özel çözüm sunan Sensibio AR Cream özel geliştirilmiş içeriği ile kızarıklığa karşı savaşıyor, cildi yatıştırıyor, cilde ışıltı veriyor ve cildi dış etkenlere karşı koruyor.

Caudalie Soleil Divin Anti-Aging Etkili Güneş Kremi SPF 50

Güneşin zararlı etkilerinden korunurken, doğal ve uzun süreli bronzluk elde edin.

Burt’s Bees Liquid Lipstick

İçeriğindeki kayısı yağı ile doğal bir şekilde renklendirirken bakım da yapıyor.



