Yaz Stilinize Eğlence Katacak Şık ve Pratik Mini Çantalar

Dolabımızın olmazsa olmazı micro çantalar; bu yaz da etkisini sürdürüyor.

İşte yaz stilinize kolayca uyarlayabileceğiniz sezonun en iyi mini çantaları:

Kate Spade New York Mini Bag

Bu ışıltıya karşı koymak imkansız!

Mango Mini Bag

Özellikle küçük siyah elbiselerinizle gidecek bir parça!

Khokho

Tatil için harika bir seçim olacaktır.

Nannacay

Her daim bir adım önde olmanızı sağlayacak bir çanta.

J.W. Anderson

Bu kurdelelere karşı koymak imkansız!

Modern Citizen

Favori yaz aksesuarınızla tanışın!

& Other Stories

Bu mavi renge bayıldık!

Studio 33

Sade elbiselerinizi hareketlendirebileceğiniz bir parça.

Oscar de la Renta

İddianızı gümüş renk ile destekleyin.

 

Zara

Söz konusu modern bir görünüm olduğunda bu tonu es geçmeyin.

DKNY

Pek çok rengi var ancak bizim önerimiz kırmızı olan!

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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