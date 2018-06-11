Yaz Stilinize Eğlence Katacak Şık ve Pratik Mini Çantalar

Dolabımızın olmazsa olmazı micro çantalar; bu yaz da etkisini sürdürüyor.
İşte yaz stilinize kolayca uyarlayabileceğiniz sezonun en iyi mini çantaları:
Kate Spade New York Mini Bag
Bu ışıltıya karşı koymak imkansız!
Mango Mini Bag
Özellikle küçük siyah elbiselerinizle gidecek bir parça!
Khokho
Tatil için harika bir seçim olacaktır.
Nannacay
Her daim bir adım önde olmanızı sağlayacak bir çanta.
J.W. Anderson
Bu kurdelelere karşı koymak imkansız!
Modern Citizen
Favori yaz aksesuarınızla tanışın!
& Other Stories
Bu mavi renge bayıldık!
Studio 33
Sade elbiselerinizi hareketlendirebileceğiniz bir parça.
Oscar de la Renta
İddianızı gümüş renk ile destekleyin.
Zara
Söz konusu modern bir görünüm olduğunda bu tonu es geçmeyin.
DKNY
Pek çok rengi var ancak bizim önerimiz kırmızı olan!