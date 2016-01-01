YAZ TATİLİ ALIŞVERİŞİNE ÇIKMADAN ÖNCE…



Tatil alışverişi öncesi ilham kaynağı arayışında olanların takibe alması gereken beş Fransız hesap!

Fransız stilinin etkileyiciliği bu yaz da stiliniz için kurtarıcı olmaya aday. Tatil kıyafetlerinizin hazır olmasını sağlayacak öneriler ve kombinler tam karşınızda.

Midi Etek ve Mayo İkilisi

Sabina Socol’un beyaz mayo, çiçekli yüksek bel eteği ve renkli boncuklu çantasıyla o sıcak yaz günleri için hazırsınız.

Pembe + Kırmızı

Adenorah, pembe ve kırmızının mükemmel uyumuyla oldukça cezbedici duruyor.

Leopar Baskılı Mayo

Plaj kıyafeti için asla zamanı geçmeyecek olan bu parça, alışveriş listenize eklenmeyi hak ediyor.

Gömlek + Bikini Üstü

Bu yazı üniforması; beyaz gömlek ve bikini üstü kombini.

Beyaz Askılı Bluz + Puantiyeli Etek

İnce bantlı beyaz ayakkabı ile de ideal uyumu yakalayabileceğiniz bu görünüm, yaz akşamları için ideal bir kombin.



