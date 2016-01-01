YAZ TATİLİ ALIŞVERİŞİNE ÇIKMADAN ÖNCE…

Tatil alışverişi öncesi ilham kaynağı arayışında olanların takibe alması gereken beş Fransız hesap!
Fransız stilinin etkileyiciliği bu yaz da stiliniz için kurtarıcı olmaya aday. Tatil kıyafetlerinizin hazır olmasını sağlayacak öneriler ve kombinler tam karşınızda.
@sabinasocol
Midi Etek ve Mayo İkilisi
Sabina Socol’un beyaz mayo, çiçekli yüksek bel eteği ve renkli boncuklu çantasıyla o sıcak yaz günleri için hazırsınız.
@adenorah
Pembe + Kırmızı
Adenorah, pembe ve kırmızının mükemmel uyumuyla oldukça cezbedici duruyor.
@jeannedamas
Leopar Baskılı Mayo
Plaj kıyafeti için asla zamanı geçmeyecek olan bu parça, alışveriş listenize eklenmeyi hak ediyor.
@lifeofboheme
Gömlek + Bikini Üstü
Bu yazı üniforması; beyaz gömlek ve bikini üstü kombini.
@camillecharriere
Beyaz Askılı Bluz + Puantiyeli Etek
İnce bantlı beyaz ayakkabı ile de ideal uyumu yakalayabileceğiniz bu görünüm, yaz akşamları için ideal bir kombin.