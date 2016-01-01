YAZ TATİLİ STİLİ İÇİN ÜNLÜLERDEN KOPYA ÇEKEBİLECEĞİNİZ 13 ÖNERİ





@bellahadid

Tüm seyahatlerinizi ve o yolculuklar için hazırladığınız bavulları düşünün.

İster birden fazla valizle, isterseniz de küçük bir çantayla. Deniz tatilinde ne giyeceğinize ve yanınıza alacaklarınıza karar vermek, ilk etapta yüksek kaygı içermekte, buna şüphe yok. Ama unutmayın ki, ilham periniz de çok.

Emily Ratajkowksi, Bella Hadid ve Hailey Baldwin gibi ünlülerin tropikal yerlere gitmek için tercih ettiği kombinler, sizin için hayat kurtarıcı olacak. Tabii ki, bütçe konusunda onlarla yarışmanızdan bahsetmiyoruz, amaç onların stillerinden esinlenerek, kendi stiliniz için doğru kombini oluşturmak.

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Kendall Jenner

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Kate Bosworth

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Hailey Baldwin

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Emily Ratajkowski

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Diane Kruger

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Chanel Iman

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Bella Hadid

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Bella Hadid

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Ashley Benson

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Alicia Vikander

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Naomi Campbell

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Kourtney Kardashian & Kendall Jenner

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Kendall Jenner

