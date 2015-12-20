YAZA MERHABA TASARIM VE ALIŞVERİŞ FESTİVALİ



Konsept temalarla düzenlediği alışveriş ve farkındalık etkinlikleriyle adından söz ettiren BLISS EVENT&PR, bu kez ‘’YAZA MERHABA”temasıyla İstanbullular ile buluşuyor. Birbirinden özel ve farklı kategorilerdeki markaların yer alacaği alışveriş etkinliği, iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından davetleri, seçkin markalarla bir araya getirmeyi hedefliyor.

25 Mayıs Perşembe günü Raffles Hotel’de gerçekleşecek etkinlik, aynı zamanda, yaz öncesi sağlıklı yaşam ve zinde kalmanın sırlari üzerine uzman kişilerden bilgilenme firsatı da sunuyor.

BLISS EVENT&PR Kurucusu Sevda Kaya, “Amacımız seçkin konuklarımızın yaza girerken yaz koleksiyonlarini hazırlamaları için özenle seçilmiş markalarımızdan tüm alternatifleri bir arada bulacakları nezih bir ortam hazırlamak. Haute Couture modacılarımız ile uluslararası markalarımızın yanı sıra, mücehver, dekorasyon ve sağlıklı beslenme gibi farklı kategorilerde birçok markanın bir arada satış yapacağı festival tadında bir etkinlik düzenleyeceğiz’ dedi.

Davetliler ve markalar için mükemmeli yaratmaya çalışan BLISS EVENT&PR, etkinliğin kermesten ziyade bir tasarım etkinliği olduğunu ve hiçbir giriş ücreti alınmadığını kaydetti.

Cemiyet, sanat ve tasarım dünyasının önde gelen isimlerini buluşturmayı hedefleyen etkinlikte konuklar, ikram ve dj performanslarıyla hem alışveriş yapıp keyifli bir gün geçirecek ,hem de markalardan sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunulacak.

BLISS EVENT&PR her etkinliğinde farkli bir sosyal sorumluluk projesine destek vermeyi de ihmal etmiyor. 25 Mayis’ta gerçekleşecek ‘Yaza Merhaba’ etkinliğinde ACEYSAD derneğine destek vererek, toplumda çevre kültürü ve toplumsal afet konusunda duyarlılığın artırılması için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Her detayı sizin için düşünen BLISS EVENT&PR yaza mutlu bir şekilde girmek isteyenleri 25 Mayıs Perşembe günü, 11.00-20.00 saatleri arasında Raffles Hotel’deki eşsiz etkinliğe bekliyor.

