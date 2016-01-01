YEPYENİ BİR NİŞANTAŞI DURAĞI TORA NİŞANTAŞI’NDA BAHARA MERHABA: SPRING PARTY





Parti Gurusu Senem Selimi tarafından organize edilen Spring Party 11 Mayıs Cuma gecesi eğlenceseverleri yepyeni bir mekan olan Tora Nişantaşı’nda buluşturuyor. Saksofon sanatçısı Duru Tuna’nın performansı ile başlayan gece mekanın lokal DJ Tufan Evren’nin renkli parçaları ile devam edecektir.

Hediye çekilişleriyle süslenen, eğlence ve müzik dolu gece saat 20:30’da başlayacak.

Etkinliğe Maxi Haber (www.maxihaber.net), Evos Angels Dijital Dergisi (www.evosangels.com) ve Yabangee (www.yabangee.com) Medya Sponsoru olarak destek veriyor.

Spring Party Katılımcılarına Hediye Kazanma Şansı

Maya Estetik, Dentaluna Klinik, Songül Estetik, Garage Hair Repair Studio, Armed Güvenlik A.Ş Hediye Sponsoru olarak katılımcılara hediyeler dağıtacaklar.

Gecenin tüm fotoğrafları Yasemin Evcen tarafından çekilecek.

Etkinliğe giriş ücretsiz olacaktır. Sadece etkinlik sayfasından kayıt yapılması gerekmektedir.

Partinin etkinlik sayfası için:

https://www.facebook.com/events/836921126500503/

