YILDIZLARIN COOL VE RAHAT CANNES SOKAK STİLİ



8 Mayıs günü başlayan ve 19 Mayıs’ta son bulacak olan 71. Cannes Film Festivali sebebiyle Cannes sokakları yıldızlar ve onların şık sokak stilleriyle parlamaya başladı.

Kırmızı halıda da etkileyici stillere imza atan ünlü oyuncuların ve modellerin ilham verici rahat sokak stillerini mercek altına aldık.

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@romeestrijd

Romee Strijd

Takım elbise şıklığının peşinden gitmek isteyenler ünlü modeli yakın takibe alabilir.

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Amber Heard

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Bella Hadid

Havalimanı stiliyle kameralara yansıyan Hadid, rahat ve stil sahibi görünümüyle favorilerimizden.

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Léa Seydoux Takım şıklığı! Siyah takım elbisenin zamansızlığı gözler önünde.

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Kristen Stewart

Beyaz tişört ve jean birleşiminin müdavimlerinden.

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Julianne Moore

Hasır şapka ve çift bantlı terlik!

Cannes sokak stili için en ideal görünümlerden.

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Jessica Chastain Ünlü oyuncu beyaz gömlek ve jean ikilisini leopar baskılı ceketiyle daha da parlatmayı başarmış. 8/8