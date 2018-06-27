Yılın Öne Çıkan Dövme Trendleri

Minik çiçek desenlerinden zarif seçimlere…

Muhteşem çiçek tasarımlarından küçük grafik sembollere ve hatta tırnaklara kadar, dövmeler söz konusu olduğunda birçok seçenek var önünüzde.

Sürekli değişen dövme trendlerine ayak uydurmak için ise en doğru yerdesiniz. Karşınızda yılın en çok konulan ve ilgi çeken dövme modelleri.

Hayvan figürleri hala listenin ilk sırasında yer alıyor.

Tasarımcılar ve sanatçılar tarafından tasarlanan kişisel desenler ise yılın yükselen trendlerinden.

90’lı yılların ikonik dövme modellerinin de sönmeden devam ettiğini söyleyebiliriz.

Dikenli teller veya diğer o tek sıralı dövmeler…

@ZIHEE_TATTOO

İkonik güçlü kadınlardan vazgeçmek yok. Bu renkli tasarımların gücünü çok seviyoruz.

Eğer köprücük kemiği üzerindeki zarif çiçek kesinlikle ilham verici.

Çizgilerden oluşan grafik desen mi yoksa çiçekler mi? İkisini de yapmaya ne dersiniz?

Dövme için eşsiz bir fikir değil mi?

@MR.K_TATS

Mükemmel bir çizim.

@BANGBANGNYC

Narin bir bahar şarkısı.

@CAGRIDURMAZ

Dünya üzerinde kalbini çalan bir yer varsa…

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Quentin Tarantino’nun merakla beklenen Once Upon a Time in Hollywood filminden ilk kare geldi. 🖤 Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt’i bir araya getiren filmi merakla bekliyoruz. #marieclairetr #onceuponatimeinhollywood #leonardodicaprio #bradpitt #quentintarantino
    0
  • Meghan Markle, Prens Harry ve Kraliçe Elizabeth geçtiğimiz gün genç girişimcileri desteklemek için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Markle’ın Prada imzalı elbisesine bayıldık!🌟 #meghanmarkle #princeharry #royalfamily #kensingtonpalace #prada #marieclairetr
    2
  • Geçtiğimiz haftalarda sezon finalini yapan Aşk ve Mavi dizisinin Mavi’si olarak ekranlarda gördüğümüz Burcu Kıratlı’yı daha yakından tanımak istemez misiniz? ✨ Bu keyifli ve samimi röportaj, özel kareleriyle birlikte temmuz sayımızda. Yeni sayımız yarından itibaren tüm bayiilerde. #marieclairetr #bakmaoku #burcukıratlı #burcukiratli Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @cihanalpgiray Moda Editörü: @ceylanatinc Saç: @talatkivrak / Balmain Hair Couture Makyaj: @gulumerzincan / M.A.C Ürünleriyle Fotoğrafçı Asistanları: @memeterol @biemre Yusuf Erol Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay @esra.ike Makyaj Asistanı: Damla Bakır Saç Asistanı: Mehmet İyi Videographer: @umutsakallioglu
    15
  • Yaz görünümü için ilham perimiz Bella Hadid💛💛💛 #bellahadid #dior #christiandior #marieclairetr
    1
  • ‘Bu yıl nerelere gitmeli?’ sorusundan yola çıkarak hazırladığımız rota rehberi, Marie Claire Travel’in yeni sayısında sizi bekliyor. ☀️ Hazırlayan: @selenmecoglu #Chengdu #china #marieclairetravel #travel #vacation
    2
  • Game of Thrones’un oyuncuları Kit Harrington ve Rose Leslie bugün düzenlenen göz alıcı bir törenle evlendi!💍♥️ Bu güzel günlerinde çifti yalnız bırakmayan Game of Thrones dizisinin yıldızlarını ve Leslie’nin gelinliğinin detaylarını görmek için ekranı sola kaydırmayı unutmayın!👈🏻👈🏻👈🏻 #KitHarrington #RoseLeslie #eliesaab #JonSnow #emiliaclarke #peterdinklage #sophieturner #maisiewilliams #gameofthrones #got #marieclairetr
    100
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için