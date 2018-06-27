Yılın Öne Çıkan Dövme Trendleri

Minik çiçek desenlerinden zarif seçimlere…

Muhteşem çiçek tasarımlarından küçük grafik sembollere ve hatta tırnaklara kadar, dövmeler söz konusu olduğunda birçok seçenek var önünüzde.

Sürekli değişen dövme trendlerine ayak uydurmak için ise en doğru yerdesiniz. Karşınızda yılın en çok konulan ve ilgi çeken dövme modelleri.

Hayvan figürleri hala listenin ilk sırasında yer alıyor.

Tasarımcılar ve sanatçılar tarafından tasarlanan kişisel desenler ise yılın yükselen trendlerinden.

90’lı yılların ikonik dövme modellerinin de sönmeden devam ettiğini söyleyebiliriz.

Dikenli teller veya diğer o tek sıralı dövmeler…

@ZIHEE_TATTOO

İkonik güçlü kadınlardan vazgeçmek yok. Bu renkli tasarımların gücünü çok seviyoruz.

Eğer köprücük kemiği üzerindeki zarif çiçek kesinlikle ilham verici.

Çizgilerden oluşan grafik desen mi yoksa çiçekler mi? İkisini de yapmaya ne dersiniz?

Dövme için eşsiz bir fikir değil mi?

@MR.K_TATS

Mükemmel bir çizim.

@BANGBANGNYC

Narin bir bahar şarkısı.

@CAGRIDURMAZ

Dünya üzerinde kalbini çalan bir yer varsa…