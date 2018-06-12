Yüksek Topuklularla Mükemmel Yürümek İçin 7 Tavsiye

Topuklu ayakkabı giymek zordur. Ama kadınların zoru sevdiği gerçeği de ortada.

Aşağıdaki tavsiyeler sayesinde kafanızdaki bazı soru işaretlerini giderebilir ve topuklu ayakkabılarınızla dimdik yürüyerek bu yolları aşındırabilirsiniz.

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1- Ayaklarınıza tam oturduğundan emin olun

Onlarca mağaza dolaştıktan sonra, vitrinde onunla göz göze gelir ve birden aşık olursunuz. Elbette “o” ayakkabıdan söz ediyoruz. Numarası olsun olmasın, onu almak istersiniz ve alırsınız. Ama numarası olmuyorsa almayın elbette ki ve pişmanlıklar yaşamayın. Çünkü ana problem burada başlıyor. Eğer topuklu ayakkabı ayağınıza büyük gelirse ayağınızdan sürekli çıkacak ve yürümenizi oldukça zorlaştıracaktır. Küçük ise de aşk acısıyla başbaşa kalacaksınız demektir. En iyisi, uygun numaranın gelmesini beklemek. Böylece topuklu ayakkabınız çileye dönüşmeyecek.
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2- İlk olarak alçak topuklularla başlayın

10 santimetrelik topuklarla işe başlamak çok da akıl karı değil. Topuklularla aranız iyi değilse ama bir şekilde topuklu giymek de istiyorsanız, ufak alıştırmalarla başlamanız lazım. O yüzden alçak topuklarla başlamalısınız. 4 santimetreyi geçmeyecek ayakkabılarla başlamak en mantıklısı. Kısa süre sonra duruma alışacak ve santimetreleri artırmaya başlayacaksınız.
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3- Dışarıda giymeden önce evde alıştırma yapın

Yeni aldığınız bir topuklu ayakkabıyı önce evde denemeli ve ayağınızı alıştırmalısınız. Bu şekilde en rahat edebileceğiniz tarzı bulabilirsiniz.

4- Duruşunuza dikkat edin

Eğer duruşunuz düzgünse, topuklu ayakkabı giymeniz çok da sorun yaratmayacaktır. Bütün mesele vücut dengenizle alakalı. Ancak dengenizi sağlama almak sizin elinizde. Evde ayna karşısında alıştırma yapmak ve doğru duruşu bulmak işlerinizi kolaylaştırır.
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5- Daha fazla adım atacağınızı bilmelisiniz

Topuklularla yürümek elbette düz ayakkabılarla yürümekten çok daha zor. Bu yüzden, topuklularla daha sık ve küçük adımlar atacağınızı bilmelisin.

6- Asla koşturmayın

Topuklu ayakkabılarınızla kaldırımda hızlı adımlarla ilerleyip bir yerlere yetişmeye çabalarken durun ve nefes alın. Hiçbir şey sizden ve sizin sağlığından önemli değil. Topuklu ayakkabılarla hızlı yürümek ya da koşmak birçok sakatlığa neden olabilir. 3- 5 dakika için haftalar hatta aylarca sakatlıklarla boğuşmak çok anlamsız öyle değil mi?
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7- Çok da kafa yormamalısınız

Belki de topuklu ayakkabılar üzerine çok düşünüyorsunuzdur. Elbette bu konu üzerine biraz kafa yormakta fayda var. Ama meselenin sadece ayakkabı olduğunu bilmelisiniz. Mevzunun sizi yönetmesine izin vermemelisiniz. sonuçta her şey sizin keyfinize kalmış.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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