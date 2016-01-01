ZAMANI ASLA GEÇMEYECEK OLAN 13 PARÇA





Trendleri takip edebilirsiniz ama klasikleri yenemezsiniz.

Zamansız bir stil için de klasik parçalara her zaman ihtiyaç olduğunu unutmamanızda fayda var.

Bu sezon, her zaman için trendlerin üstünde ve stilinize yatırım yapmak için de mükemmel olan parçaları alışveriş listenize eklemeye ne dersiniz?

İşte asla ölmeyecek olan 15 parça!

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Trençkot

Zamansız parçaların en kıymetlisi.

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Siyah Elbise

Kısa ya da diz altı… Siyah elbise ile şıklığınızı gündüzden geceye taşımanız çok kolay.

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College Vintage

Çizgili Parçalar

Kendinizi Audrey Hepburn gibi hissetmeniz mümkün.

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Skinny Jeans

Denim trendler arasında yeri doldurulmayacak bir parça.

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Ray-Ban Sunglasses

Tüm kombinlerinizle mükemmel uyumu yakalamanın sırrı bu gözlükte!

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Deri Ceket

Deri ceketlerin söz konusu olan zamansızlığı, elbette ki bu listenin de parlayan bir parçası.

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Beyaz Gömlek

Hafta sonu ya da ofis stili için. Mayo üzerine de tercih edilebilir. Kullanım seçeneği ve kolaylığı oldukça yüksek olan bu parçayı gardırobunuzdan eksik etmeyin.

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Altın Rengi Madalyon Kolyeler

Kurtarıcı parçanıza merhaba deyin!

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Loafer

Stilinizde imza bir parça oluşturmak istiyorsanız tercihinizi Loafer’lardan yana kullanabilirsiniz.

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Halka Küpe

Aksesuarlar arasında vazgeçilmez olan bu parça tam bir stil tamamlayıcısı.

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Siyah Topuklu Ayakkabı

Trendlere karşı en dirençli parçalardan biri.

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Beyaz Tişört

Gardırobunuzun yapı taşı olan beyaz tişört olmazsa olmazlardan.

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Siyah Mayo

Mayo trendlerinin değişimine kulak vermeyen siyah mayo, vazgeçilmezlerden.



