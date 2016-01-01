ZAMANI ASLA GEÇMEYECEK OLAN 13 PARÇA

Trendleri takip edebilirsiniz ama klasikleri yenemezsiniz.
Zamansız bir stil için de klasik parçalara her zaman ihtiyaç olduğunu unutmamanızda fayda var.
Bu sezon, her zaman için trendlerin üstünde ve stilinize yatırım yapmak için de mükemmel olan parçaları alışveriş listenize eklemeye ne dersiniz?
İşte asla ölmeyecek olan 15 parça!
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Trençkot
Zamansız parçaların en kıymetlisi.
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Siyah Elbise
Kısa ya da diz altı… Siyah elbise ile şıklığınızı gündüzden geceye taşımanız çok kolay.
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College Vintage
Çizgili Parçalar
Kendinizi Audrey Hepburn gibi hissetmeniz mümkün.
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Skinny Jeans
Denim trendler arasında yeri doldurulmayacak bir parça.
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Fashionmenow.co.uk
Ray-Ban Sunglasses
Tüm kombinlerinizle mükemmel uyumu yakalamanın sırrı bu gözlükte!
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Deri Ceket
Deri ceketlerin söz konusu olan zamansızlığı, elbette ki bu listenin de parlayan bir parçası.
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Beyaz Gömlek
Hafta sonu ya da ofis stili için. Mayo üzerine de tercih edilebilir. Kullanım seçeneği ve kolaylığı oldukça yüksek olan bu parçayı gardırobunuzdan eksik etmeyin.
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Altın Rengi Madalyon Kolyeler
Kurtarıcı parçanıza merhaba deyin!
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Loafer
Stilinizde imza bir parça oluşturmak istiyorsanız tercihinizi Loafer’lardan yana kullanabilirsiniz.
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Halka Küpe
Aksesuarlar arasında vazgeçilmez olan bu parça tam bir stil tamamlayıcısı.
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Siyah Topuklu Ayakkabı
Trendlere karşı en dirençli parçalardan biri.
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Beyaz Tişört
Gardırobunuzun yapı taşı olan beyaz tişört olmazsa olmazlardan.
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Siyah Mayo
Mayo trendlerinin değişimine kulak vermeyen siyah mayo, vazgeçilmezlerden.