%99’LUK BEĞENİ İLE FLORMAR SILK MATTE’DAN DENEME SÜRÜŞÜ!





Flormar “Silk Matte Liquid Lipstick” koleksiyonu ipeksi dokusu ve dudakları kurutmayan formülü ile yepyeni renklerle karşınızda!

Kadınların güzelliğine renkli dokunuşlar katan Flormar, “Silk Matte Liquid Lipstick” koleksiyonunun etkisi ve çekiciliği göz ardı edilemeyecek kadar güçlü! GFK araştırmalarında tüm kadınlardan %99 beğeni alarak kendi alanında kahraman olan Silk Matte Liquid Lipstick’in özel formüllü içeriği dudaklara ipeksi bir dokunuş katarken, mat ve kremsi dokusuyla bakışları üzerinize çekmeye hazır olun!

Silk Matte Liquid Lipstick’in kadifemsi etkisi ile çekici dudaklara sahip olacaksınız!

Kremsi dokusu ile dudaklarda kuruluk hissi yaratmayan Silk Matte Liquid Lipstick’in mat görünümü ve on altı renk alternatifi ile dudaklarınız karakterinizi yansıtacak! Etkili bir sonuç için Silk Matte Liquid Lipstick’in yoğun renkleri ile makyajınızda dudaklarınızı konuşturacaksınız!

Ruj tazeleme derdine Silk Matte Liquid Lipstick ile son!

Silk Matte Liquid Lipstick, kusursuz kapatıcılık ve uzun süre kalıcılık sağlayan formülü ile çantanızın vazgeçilmezi! Dudaklarınızda ipeksi ve mat bir görünüme sahip olmak istiyorsanız Silk Matte Liquid Lipstick tam size gö