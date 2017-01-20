10 KARAKÖY’DE JAZZ GECELERİ MELİS SÖKMEN İLE BAŞLIYOR!





Contemporary İstanbul ve Bienal süresince, mekan için özel olarak tasarlanan eser ile sanat sevenlerle buluşacak olan 10 Karaköy, müzik tutkunlarını da Melis Sökmen performansına davet ediyor.

Türkiye’nin en güçlü pop caz vokallerinden, sanat yaşamını birçok dilde seslendirdiği caz, latin, soul, blues, r&b gibi geniş müzik repertuvarı ile sürdüren Melis Sökmen canlı performansını Karaköy’ün tarihi dokusuyla birleştireceği sahnesiyle tüm müzik sevenleri bekliyor.

15 ve 29 Eylül tarihlerinde Melis Sökmen ile teras katında caz sevenleri ağırlayacak olan 10 Karaköy’e gelirken aynı yol üzerindeki Bienal noktalarına uğramayı unutmayın.

Ayrıntılı Bilgi ve Rezervasyon için: 0532 602 7878

Tarih ve Saat : 15 ve 29 Eylül Cuma günleri saat 21:30

Kişi Başı: 45 TL



