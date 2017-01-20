10 KARAKÖY’DE JAZZ GECELERİ MELİS SÖKMEN İLE BAŞLIYOR!

Nurdan Gündoğdu - EYL 13, 2017 ÇARşAMBA


 

 Contemporary  İstanbul  ve  Bienal süresince, mekan için özel olarak tasarlanan eser  ile sanat sevenlerle buluşacak olan 10 Karaköy, müzik tutkunlarını da  Melis Sökmen performansına  davet ediyor.

 

Türkiye’nin en güçlü pop caz vokallerinden, sanat yaşamını birçok dilde seslendirdiği caz, latin, soul, blues, r&b gibi geniş müzik repertuvarı ile sürdüren Melis Sökmen canlı performansını Karaköy’ün tarihi dokusuyla birleştireceği sahnesiyle tüm müzik sevenleri bekliyor.

15 ve 29 Eylül tarihlerinde Melis Sökmen ile teras katında caz sevenleri ağırlayacak olan 10 Karaköy’e gelirken aynı yol üzerindeki Bienal noktalarına uğramayı unutmayın.

 

Ayrıntılı Bilgi ve Rezervasyon için: 0532 602 7878

Tarih ve Saat : 15 ve 29 Eylül Cuma günleri saat 21:30

Kişi Başı: 45 TL

 

 

 

Nurdan Gündoğdu

İZLEMEYİ UNUTMAYIN

 

 