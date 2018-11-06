10 Soruda Serenay Sarıkaya

 

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Kariyerini her geçen gün daha da ileriye taşıyan Serenay Sarıkaya, şimdi de karşımıza sokak stiline yön verecek birbirinden başarılı parçaların bulunduğu Serenay x Mavi Icon Koleksiyonu’yla çıkıyor.

Peki, on soruda Serenay Sarıkaya’yı yakından tanımaya ne dersiniz?

Tüm Kıyafetler: Serenay X Mavi Icon Bot: Balenciaga / Beymen

Son dönemde en sevdiğim şarkı?
Jain – Makeba. Ne zaman dinlesem enerjim yerine geliyor.

Buzdolabının olmazsa olmazı?
Peynirin her çeşidini çok severim.

En iyi yaptığın yemek?
Kara Şimşek mercimek.

Evde en sevdiğin köşe?
Televizyon karşısındaki koltuğum. Ama öyle güzel bir koltuk ki, kaldıramazlar beni oradan.

En sevdiğin renk?
Kırmızı.

Seni en çok ağlatan film?
Kaldırım Serçesi.

Seni en çok güldüren dizi?
The Office, Steve Carell ile birlikte. Ne zaman modumda olmasam açıp izliyorum. Hiçbir zaman beni yanıltmıyor. Ölüyorum gülmekten.

Çantandan eksik etmediğin üç şey?
Küçük bir kitim var. İçinde acil durumlar için dudak balmı, allık, rimel, el kremi, kolonya var. O eksik olmaz. Mutlaka kitap vardır. Bir de parfümüm.

En çok kullandığın emoji?
Elleri iki yanda olan neşeli emojiyi çok seviyorum.

Bir süper gücün olsaydı bu ne olurdu?
Uçmak isterdim. İstediğim yere istediğim gibi gitmek. Belki ışınlanmak da olabilir. Ne kadar güzel olurdu.

 

Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Koray Birand
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Saç: İbrahim Zengin
Makyaj: Elçin Mutlu
Makyaj Asistanı: Bedirhan Aydın
Prodüksiyon Amiri: Günkut Altun
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın
Fotoğrafçı Asistanları: Soner Tunca, Mert Abedan, Barış Teksan
Video: Aytek Erdem, Semih Ergün

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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