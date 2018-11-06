10 Soruda Serenay Sarıkaya

Kariyerini her geçen gün daha da ileriye taşıyan Serenay Sarıkaya, şimdi de karşımıza sokak stiline yön verecek birbirinden başarılı parçaların bulunduğu Serenay x Mavi Icon Koleksiyonu’yla çıkıyor.

Peki, on soruda Serenay Sarıkaya’yı yakından tanımaya ne dersiniz?

Son dönemde en sevdiğim şarkı?

Jain – Makeba. Ne zaman dinlesem enerjim yerine geliyor.

Buzdolabının olmazsa olmazı?

Peynirin her çeşidini çok severim.

En iyi yaptığın yemek?

Kara Şimşek mercimek.

Evde en sevdiğin köşe?

Televizyon karşısındaki koltuğum. Ama öyle güzel bir koltuk ki, kaldıramazlar beni oradan.

En sevdiğin renk?

Kırmızı.

Seni en çok ağlatan film?

Kaldırım Serçesi.

Seni en çok güldüren dizi?

The Office, Steve Carell ile birlikte. Ne zaman modumda olmasam açıp izliyorum. Hiçbir zaman beni yanıltmıyor. Ölüyorum gülmekten.

Çantandan eksik etmediğin üç şey?

Küçük bir kitim var. İçinde acil durumlar için dudak balmı, allık, rimel, el kremi, kolonya var. O eksik olmaz. Mutlaka kitap vardır. Bir de parfümüm.

En çok kullandığın emoji?

Elleri iki yanda olan neşeli emojiyi çok seviyorum.

Bir süper gücün olsaydı bu ne olurdu?

Uçmak isterdim. İstediğim yere istediğim gibi gitmek. Belki ışınlanmak da olabilir. Ne kadar güzel olurdu.

Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraflar: Koray Birand

Moda Editörü: Ceylan Atınç

Saç: İbrahim Zengin

Makyaj: Elçin Mutlu

Makyaj Asistanı: Bedirhan Aydın

Prodüksiyon Amiri: Günkut Altun

Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın

Fotoğrafçı Asistanları: Soner Tunca, Mert Abedan, Barış Teksan

Video: Aytek Erdem, Semih Ergün