2017’DE EN ÇOK PAYLAŞILAN GIFLER





2017 hepimiz için en yoğun yıllardan biri oldu. Haliyle birbirinden ateşli tartışmaların geçtiği bu 12 ayda; yazışmanın en önemli noktasında ya da sosyal medya paylaşımlarımızda kelimelerin bizi yeterince anlatamadığını hissettiğimizde sık sık GIF’lerin yardımına başvuruyoruz; sadece tek bir gif hislerimize tercüman olabiliyor.

Sosyal medyanın Gif keyboard‘u olan Tenor ( iOS ve Android tabanlı çoğu sosyal medya uygulamasında kullanılan popüler gif arşivi), 2017’de en çok paylaşılan gifleri açıkladı. Listeye göre en çok kullanılan gifler; 2016 yılına oranla daha fazla negatif içerikli.

Listede Donald Trump ve Jonah Hill‘in yanı sıra “Salt Bae” gifiyle Nusret Gökçe de yer aldı.

2017’de en çok paylaşılan gifler için galerimize devam edebilirsiniz:



